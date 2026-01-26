Индонезия запустила программу пожизненного ВНЖ

Власти Индонезии объявили о запуске программы «Глобальное гражданство», в рамках которой иностранцы, имеющие семейные связи со страной, могут получить там пожизненное ВНЖ. Об этом сообщает издание Nikkei, отмечая, что на такой шаг правительство страны пошло на фоне масштабной утечки мозгов.

«Есть надежда, что индонезийская диаспора <…> сможет внести свой вклад в развитие [страны]», — заявил индонезийский министр иммиграции и исправительных учреждений Агус Андрианто. «Индонезия признает только одно гражданство, но некоторые люди хотят проживать в Индонезии в течение длительного периода», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, подать заявку на получение пожизненного ВНЖ в Индонезии в рамках программы «Глобальное гражданство», смогут обладатели иностранных паспортов, которые ранее являлись гражданами Индонезии, а также их дети и внуки. По словам Андрианто, программа также распространяется на супругов индонезийских граждан. Пошлина при подаче заявки на пожизненное индонезийское ВНЖ составит около двух тысяч долларов.

Для одобрения заявки соискатели пожизненного индонезийского ВНЖ должны документально подтвердить наличие годового дохода в размере 15 тысяч американских долларов или ежемесячного на сумму не менее полутора тысяч долларов, а также так называемую «иммиграционную гарантию».

Для тех, кто едет в Индонезию работать, в качестве такой гарантии достаточно приглашения от работодателя. Остальным заявителям необходимо обязаться инвестировать не менее пяти тысяч долларов в ценные бумаги индонезийских компаний, либо открыть вклады или приобрести недвижимость в стране минимум на миллион долларов.

При этом, как отмечает Nikkei, законодательство Индонезии запрещает иностранцам покупать землю и дома в стране, но они могут владеть недвижимостью на основании договоров аренды.