В сети завирусился заставляющий задуматься о смысле жизни пингвин

В соцсетях завирусились кадры с пингвином-нигилистом, который внезапно отделился от своей колонии и в одиночку ушел в сторону гор. Этот момент стал для пользователей символом глубоких размышлений, тихого бунта и эмоционального выгорания, пишет The Economic Times.

Само видео является коротким отрывком из документального фильма «Встречи на краю света» немецкого режиссера Вернера Херцога, вышедшего в 2007 году. В интервью Международной ассоциации документального кино (International Documentary Association) Херцог рассказывал, что ради съемок он провел на антарктической станции Мак-Мердо около семи недель.

Сама картина номинировалась на «Оскар» в 2009 году. Ее рейтинг на IMDb составляет 7,7 из 10, а на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes картина набрала 94% на основе 110 рецензий кинокритиков и 83% по зрительским отзывам.

В Little White Lies назвали сцену великолепной трагикомедией и противоядием от напыщенных фильмов о пингвинах. Издание уточнило, что если такого пингвина поймать и повернуть в обратном направлении, то он все равно развернется и продолжит свой курс.

Спустя почти 20 лет после премьеры картины момент с пингвином внезапно завирусился в соцсетях. Пользователи стали создавать мемы с птицей и сопровождать их подписями: «Когда ты устал от всего», «Он знает то, чего не знаем мы», «Это я, сбегающий от своих проблем».

Однако ученые утверждают, что в поступке пингвина на самом деле нет никакой философии, пишет The Economic Times. По словам исследователей и экспертов по дикой природе, такое поведение довольно редкое, но не уникальное для пингвинов.

Так, одна из причин ухода из колонии может быть связана с дезориентацией. Ученые утверждают, что пингвины сильно полагаются на окружающую среду, и любое нарушение ориентировки может сбить их с пути.

Еще одной причиной могла быть болезнь или неврологические проблемы, из-за которых некоторые птицы начинают блуждать. Стресс или замешательство во время размножения тоже способны повлиять на их поведение, однако иногда это просто «инстинктивная ошибка». Эксперты подчеркнули, что животные не всегда делают выбор в пользу выживания.