EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

В сети завирусился заставляющий задуматься о смысле жизни пингвин

2 минуты чтения 12:30 | Обновлено: 13:11
В сети завирусился заставляющий задуматься о смысле жизни пингвин

В соцсетях завирусились кадры с пингвином-нигилистом, который внезапно отделился от своей колонии и в одиночку ушел в сторону гор. Этот момент стал для пользователей символом глубоких размышлений, тихого бунта и эмоционального выгорания, пишет The Economic Times.

Само видео является коротким отрывком из документального фильма «Встречи на краю света» немецкого режиссера Вернера Херцога, вышедшего в 2007 году. В интервью Международной ассоциации документального кино (International Documentary Association) Херцог рассказывал, что ради съемок он провел на антарктической станции Мак-Мердо около семи недель.

Сама картина номинировалась на «Оскар» в 2009 году. Ее рейтинг на IMDb составляет 7,7 из 10, а на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes картина набрала 94% на основе 110 рецензий кинокритиков и 83% по зрительским отзывам.

В Little White Lies назвали сцену великолепной трагикомедией и противоядием от напыщенных фильмов о пингвинах. Издание уточнило, что если такого пингвина поймать и повернуть в обратном направлении, то он все равно развернется и продолжит свой курс.

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

Спустя почти 20 лет после премьеры картины момент с пингвином внезапно завирусился в соцсетях. Пользователи стали создавать мемы с птицей и сопровождать их подписями: «Когда ты устал от всего», «Он знает то, чего не знаем мы», «Это я, сбегающий от своих проблем».

Однако ученые утверждают, что в поступке пингвина на самом деле нет никакой философии, пишет The Economic Times. По словам исследователей и экспертов по дикой природе, такое поведение довольно редкое, но не уникальное для пингвинов. 

Так, одна из причин ухода из колонии может быть связана с дезориентацией. Ученые утверждают, что пингвины сильно полагаются на окружающую среду, и любое нарушение ориентировки может сбить их с пути. 

Еще одной причиной могла быть болезнь или неврологические проблемы, из-за которых некоторые птицы начинают блуждать. Стресс или замешательство во время размножения тоже способны повлиять на их поведение, однако иногда это просто «инстинктивная ошибка». Эксперты подчеркнули, что животные не всегда делают выбор в пользу выживания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:фильм «Встречи на краю света»

Посмотрите другие материалы

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве