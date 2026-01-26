Паром с сотнями пассажиров затонул на Филиппинах

Паром затонул у южного побережья Филиппин. На его борту находились более 350 туристов и членов экипажа судна. По меньшей мере 15 из них погибли, передает Би-би-си.

316 человек удалось спасти, но 28 все еще числятся пропавшими без вести после крушения судна MV Trisha Kerstin 3, которое было одновременно и грузовым, и пассажирским паромом. Оно направлялось с южной части страны, острова Минданао, на остров Джоло, расположенный дальше на юго-западе.

Около двух часов ночи по местному времени паром подал сигнал бедствия. Власти заявили, что расследуют причину крушения. «По словам некоторых выживших, в тот момент воды в этом районе были неспокойными», — заявила пресс-секретарь Береговой охраны Филиппин Ноэми Каябяб.

В то же время сотрудница службы экстренной помощи Роналин Перес рассказала, что спасателям не хватает сотрудников, и они не справляются с поступающими пострадавшими и выжившими пассажирами парома. Местный губернатор также выложил в фейсбуке видео, на котором выжившие после крушения пассажиры, завернутые в одеяла, высаживаются из спасательной лодки.

Би-би-си отмечает, что аварии на паромах на Филиппинах — это нередкое явление. Причиной этого власти называли плохое техническое обслуживание и перегрузку судов. Тем не менее, многие филиппинцы по-прежнему путешествуют на паромах из-за низкой стоимости.

Так, в мае 2023 года в результате пожара на пассажирском пароме погибли 28 человек. Среди них были трое детей, в том числе шестимесячный младенец. Годом ранее как минимум семь человек погибли в результате пожара на скоростном пароме, на борту которого находилось более ста человека.