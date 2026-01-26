Мужчина отрезал себе часть ноги ради поступления в вуз

Житель города Джаунпур в индийском штате Уттар-Прадеш отрубил себе часть левой стопы, чтобы получить документы об инвалидности для поступления в медицинский вуз. Он рассказал полиции, что на него якобы напали, но правоохранители смогли выяснить правду благодаря дневнику мужчины и показаниям его девушки, передает Times of India.

По данным издания, 24-летний Сурадж Бхаскар закончил обучение на фармацевта и готовился поступать в медицинский вуз по квоте для людей с инвалидностью. Он заявил полицейским, что на него напали двое неизвестных и отрубили ему часть стопы, оставив только пятку. Полиция возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Однако на допросе Сурадж путался в показаниях и неоднократно их менял. Вскоре полиция нашла его дневник, в котором мужчина написал, что хочет поступить в медицинский вуз к 2026 году. Там же он рассказал, что заполнил заявление на заключение брака.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

В ходе допроса девушка Сураджа рассказала, что ее партнер отчаянно хотел поступить на медицинский факультет. В октябре прошлого года он обращался в медицинскую ассоциацию в Бразилии, чтобы получить документы об инвалидности, но ему это не удалось.

Полиция пришла к выводу, что мужчина сам отрезал себе часть ноги. Расследование также показало, что в ночь предполагаемого нападения к Сураджу никто не приближался. Правоохранители пришли к нему с обысками, и мужчина признался, что сам отрубил себе стопу. Недалеко от его дома полиция нашла ампулы от инъекций. Вероятно, там были обезболивающие препараты.