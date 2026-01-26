EN
Зумеры увлеклись новым фитнес-трендом

2 минуты чтения 13:48

Среди зумеров и молодых миллениалов набирает популярность новый фитнес-тренд. Так, многие любители признаются, что вечеринки и посиделки с друзьями в свободное время уступили место соревнованиям Hyrox. Об этом пишет Би-би-си.

Один из самых быстрорастущих видов спорта в мире Hyrox зародился в Германии еще в 2017 году как альтернатива кроссфиту. Соревнования по нему теперь проводятся в более 30 городах в 11 странах мира. Ожидается, что в этом году в международных соревнованиях Hyrox примут участие 1,3 миллиона человек по всему миру.

Самое соревнование сочетает восемь забегов по одному километру и восемь функциональных заданий, в числе которых: берпи, перетаскивание саней, тяги, гребля и другие упражнения на выносливость. 27-летний пожарный по имени Джорелл Хилл признался, что полюбил Hyrox и «определенно подсел» на такие тренировки. 

«Впервые я принял участие в Hyrox в декабре 2024 года. С тех пор я ни разу не ездил в отпуск, в котором не присоединился бы к полумарафону или Hyrox», — рассказал он.

Хилл вспоминает, что до увлечения спортом, он все свое свободное время посвящал «встречам с друзьями, посещению баров и активному употреблению алкоголя». Теперь почти все выходные он проводит на фитнес-ретритах или соревнованиях.

Би-би-си пишет, что новый фитнес-тренд особенно полюбился зумерам и молодым миллениалам до 40 лет. Сообщается, что популярность к нему пришла благодаря соцсетям, где участники делятся результатами, впечатлениями и фотографиями своих экипировок.

Согласно опросу аналитиков приложения для фитнеса Strava, траты на спорт оказались приоритетом для представителей поколения Z. Результаты показали, что треть из них планируют потратить в этом году большую часть средств на спорт. Почти две трети заявили, что предпочли бы потратить деньги на новую спортивную одежду, чем на свидание.

