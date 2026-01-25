Составлен рейтинг самых сильных армий мира

Аналитический портал Global Firepower, который в течение 20 лет занимается мониторингом мировой оборонной политики, составил рейтинг самых сильных армий в 2026 году.

Авторы списка отметили, что он формируется на основе 60 показателей, которые определяют индекс оборонной мощи каждой страны. В их число входит, в частности, количество воинских частей, уровень финансирования армии, логистические возможности и географическое положение войск.

Всего авторы обзора проанализировали данные по 145 странам. В рейтинге также указано, улучшились или ухудшились показатели каждого государства по сравнению с предыдущим годом, однако аналитики подчеркнули, что этот показатель может быть также связан с изменениями в формуле вычисления индекса оборонной мощи.

На первом месте оказались США, а на втором — Россия. Единственными ее слабыми сторонами аналитики назвали большое потребление топлива, газа и угля, а также недостаток кораблей, способных нести вертолеты, и большую протяженность общей границы. В топ-5 армий также попали военные силы Китая, Индии и Южной Кореи. В десятку лучших также вошли армии Франции, Японии, Великобритании, Турции и Италии.

Армия Украины заняла в рейтинге 20-ю строчку. Среди ее преимуществ аналитики выделили численность личного состава и резерва, имеющуюся у военных технику, а также реальную боеспособность армии, большой объем ее финансирования и развитую сеть железных дорог.

При этом слабыми сторонами ВСУ оказались военный флот и зависимость от потребления угля, нефти и газа. Украинскую армию смогли обогнать военные силы Бразилии, Германии, Индонезии, Пакистана, Израиля, Ирана, Австралии, Испании и Египта.

В аутсайдерах рейтинга оказались Бутан, Белиз, Центральноафриканская Республика, Суринам, Либерия, Сьерра-Леоне, Косово, которое является частично признанным государством, Бенин, Сомали и Молдова.