Мир

Мужчина забрался на 101-этажный небоскреб без страховки

2 минуты чтения 09:05 | Обновлено: 09:34

Легендарный американский скалолаз Алекс Хоннольд успешно совершил восхождение без страховки на 101-этажный небоскреб «Тайбей 101» в столице Тайваня. Об этом сообщает американский телеканал CNN. 

В публикации уточняется, что высота здания составляет 500 метров, а на ее покорение альпинисту потребовалось чуть более полутора часов. Сам Хоннольд рассказал телеканалу, что мечтал покорить этот небоскреб в течение десяти лет. При этом он отметил, что восхождение на здание значительно отличается от покорения естественных вершин.

Алекс Хоннольд стал легендой среди альпинистов после того, как в 2017 году совершил свободное восхождение без помощи веревок и страховки на гранитный монолит в Йосемити Эль-Капитан высотой 910 метров.

Позже об этом восхождении был снят фильм документальный фильм «Free Solo», который впоследствии получил премии премии BAFTA и «Оскар». Производитель энергетических напитков Red Bull, известный спонсорством экстремальных видов спорта, назвал Хоннольда «самым выдающимся» альпинистом-одиночкой в ​​истории».

В свою очередь, известный альпинист Томми Колдуэлл заявил журналистам, что восхождение Хоннольда на Эль-Капитан было «лунной высадкой в ​​мире свободного восхождения». А другой авторитетный скалолаз — Питер Крофт — признался, что после восходения Хоннольда он «не видит, что еще можно совершить».

Как поясняет CNN, восхождение на Эль-Капитан, совершенное Хоннольдом, стало поразительным достижением в мире альпинизма по нескольким причинам. Так, этот культовый скалистый массив с почти вертикальными отвесными стенами считался неприступным до 1958 года, когда его впервые покорил скалолаз Уоррен Хардинг с двумя помощниками.

Однако, как отмечает CNN, в отличие от Хоннольда Хардинг и его соратники использовали при покорении Эль-Капитан веревки и страховки. При этом Хоннольд потратил на восхождение всего четыре часа, тогда как даже опытному опытному альпинисту, по словам экспертов, потребовалось бы на это несколько дней.

