Интернет и мемы

Продажи старого сингла Виктории Бекхэм резко выросли после семейного скандала

2 минуты чтения 13:56

Сингл Виктории Бекхэм под названием Not Such an Innocent Girl («Не такая уж и невинная девочка») возглавил британские чарты и стал лидером по количеству продаж и загрузок спустя более 20 лет после релиза. Этому предшествовал публичный скандал в семье Бекхэм, пишет The Guardian.

Песня, в которой Виктория Бекхэм поет о темной стороне своей лирической героини, и о том, что «первое впечатление может быть обманчивым», вышла в 2001 году. Тогда она была встречена аудиторией без особого энтузиазма и хитом не стала, несмотря на активное продвижение.  

Теперь песня неожиданно возглавила сразу два британских чарта: Official Singles Sales Chart и Official Download Chart. По данным Official Charts Company, продажи и прослушивания трека выросли более чем на 19 тысяч процентов по сравнению с предыдущей неделей, уточняет издание.

Взрывной рост интереса к этому синглу журналисты связывают с публичным семейным конфликтом в семье Бекхэм. Сын бывшего капитана сборной Англии и дизайнера Виктории Бекхэм — Бруклин — 20 января в своем-инстаграм-аккаунте заявил о разрыве отношений с родителями, которые, как он утверждает, годами оказывали на него давление и вмешивались в его личную жизнь.

В частности, упоминается эпизод со свадебным танцем младшего Бекхэма и его невесты Николы Пельтц, во время которого мать жениха якобы перетянула все внимание гостей на себя. Ни Дэвид, ни Виктория Бекхэм на публичные обвинения со стороны сына никак не ответили. Однако тему мгновенно подхватили пользователи соцсетей и журналисты.

Для Виктории Бекхэм это первый случай, когда ее сольный трек занял первое место в британских чартах, уточняет The Guardian. В составе группы Spice Girls она девять раз занимала первое место в Великобритании, однако в начале 2000-х годов ей не удалось добиться сопоставимого успеха как сольной исполнительнице. После выхода единственного сольного альбома Виктория Бекхэм постепенно отошла от музыкальной карьеры и сосредоточилась на работе в индустрии моды.

