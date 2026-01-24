EN
Мир

Акулы стали чаще нападать на людей

14:56

В Австралии обеспокоены серией нападений акул у восточного побережья страны. Сообщения о подобных инцидентах появлялись в СМИ и раньше, однако на этот раз специалистов и местных жителей удивила их частота. За 48 часов было зафиксировано сразу четыре случая. Журналисты Би-би-си разбирались, с чем может быть связана такая концентрация нападений.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество

По данным властей штата Новый Южный Уэльс, 18 января акула напала на 12-летнего мальчика, который купался в гавани Сиднея. Ребенок получил тяжелые травмы ноги, несколько дней провел в коме и позже скончался в больнице.

Помимо этого, в течение двух суток у побережья были зафиксированы и другие инциденты с участием акул. На пляже Ди-Уай акула укусила серфборд ребенка, не причинив ему физических травм. На пляже Мэнли акула напала на взрослого мужчину, он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Еще один серфер получил ранение грудной клетки после того, как акула атаковала его доску примерно в 300 километрах к северу от Сиднея. После серии нападений власти временно закрыли десятки пляжей вдоль восточного побережья Австралии. 

По официальным данным, в 1990-е годы в Австралии фиксировалось в среднем от восьми до десяти укусов акул в год, а с 2010-х годов этот показатель вырос до примерно двух десятков случаев ежегодно. Однако специалисты полагают, что говорить о росте агрессивности хищников пока преждевременно. Они связывают увеличение числа зафиксированных инцидентов с ростом населения прибрежных районов, популярностью водных видов спорта и более точным учетом подобных случаев. Эксперты также выступают против отстрела акул, подчеркивая, что такие меры не делают пребывание в океане безопаснее и создают лишь иллюзию контроля над рисками.

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир

Эксперты, опрошенные Би-би-си, связывают произошедшее в первую очередь с погодными условиями. По их словам, серия инцидентов совпала с несколькими днями сильных дождей. Обильные осадки создают благоприятную среду для тупорылых акул, которые предпочитают теплую и мутную воду. Кроме того, дождевые потоки выносят в океан питательные вещества, привлекающие мелкую рыбу, а вслед за ней и хищников.

Специалисты призвали местных жителей воздерживаться от купания и серфинга после сильных дождей, а власти — расширять зоны безопасного купания и учитывать погодные условия при принятии решений о закрытии пляжей.

