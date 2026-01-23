EN
Первая в мире страна приняла закон об искусственном интеллекте

2 минуты чтения 19:19

Южная Корея стала первой в мире страной, принявшей комплексный законодательный пакет, регулирующий сферу искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило Reuters.

«Базовый закон об ИИ» вводится с целью повышения доверия и безопасности в этой сфере. Агентство отметило, что Южная Корея опередила Европейский союз, где подобный акт будет вводиться поэтапно до 2027 года.

Теперь южнокорейские нормы обязывают компании обеспечивать человеческий контроль над ИИ в критических сферах, таких как ядерная безопасность, производство питьевой воды, транспорт, здравоохранение, а также финансовая деятельность, например, оценка кредитоспособности и проверка кредитов.

Помимо этого, новые правила, принятые в Южной Корее, предписывают компаниям заранее уведомлять пользователей о продуктах или услугах, в которых используется ИИ, а также маркировать реалистичный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Санкции за нарушение этих правил могут оказаться очень суровыми, отметило Reuters. К примеру, за отсутствие маркировки предусмотрен штраф в размере до 30 миллионов вон (около 1,5 миллионов рублей).

Впрочем, санкции, которые планируют ввести в ЕС, гораздо выше. Несоблюдение закона об ИИ может привести к штрафам в размере от 1% до 7% от выручки компании. Размер выплат будет зависеть от значительности и критичности нарушения.

Представители стартапов опасаются, что закрепленные правила могут затормозить развитие искусственного интеллекта. Чтобы минимизировать риски, разработчики могут начать использовать более консервативные и менее инновационные подходы, предположил в разговоре с журналистами сопредседатель Альянса стартапов Южной Кореи Лим Чжун Вук.

Президент страны Ли Джэ Мен призвал южнокорейских политиков учитывать опасения бизнеса и обеспечить адекватную поддержку малым и венчурным компаниям. Глава государства также указал на необходимость баланса между стимулированием отрасли и управлением потенциальными рисками.

