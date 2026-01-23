В Великобритании заканчивается аспирин

В аптеках Великобритании заканчивается аспирин — один из самых часто назначаемых лекарств, которое используется для профилактики инфарктов и инсультов, а также для лечения боли. Об этом сообщило издание Politico.

Из опроса, проведенного Национальной ассоциацией аптек, 540 аптек по всей Великобритании — 86% от их общего числа — на прошедшей неделе не могли предоставить покупателям аспирин.

Из-за этого некоторым аптекам пришлось прекратить продажу этого препарата без рецепта, другие же стали ограничивать выдачу аспирина, чтобы его смогли получить приоритетные пациенты.

По закону, в Великобритании фармацевты не могут предлагать покупателям замену прописанного им препарата, например, в другой форме или дозировки, без нового рецепта от врача. Правительство страны рассматривает возможность отмены этого правила.

«Мы давно призываем дать фармацевтам право продавать аналоги лекарств, когда оригинального препарата нет в наличии, но есть безопасная альтернатива. Текущая ситуация не только расстраивает пациентов, но и может быть опасна», — сказал журналистам председатель Национальной ассоциации аптек Оливье Пикар.

Он добавил, что ассоциация «обеспокоена» сообщениями о дефиците аспирина и переживает по поводу последствий, которые могут наступить для пациентов. С января по октябрь 2025 года в Великобритании был выписан 51 миллион рецептов на этот препарат.

Ранее, 16 января, правительство Великобритании добавило аспирин в список запрещенных к экспорту товаров на фоне продолжающегося дефицита. В Евросоюзе заявили, что не зафиксировали признаков нехватки препарата в какой-либо из стран объединения.