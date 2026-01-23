EN
В Великобритании заканчивается аспирин

2 минуты чтения 20:01 | Обновлено: 20:02

В аптеках Великобритании заканчивается аспирин — один из самых часто назначаемых лекарств, которое используется для профилактики инфарктов и инсультов, а также для лечения боли. Об этом сообщило издание Politico.

Из опроса, проведенного Национальной ассоциацией аптек, 540 аптек по всей Великобритании — 86% от их общего числа — на прошедшей неделе не могли предоставить покупателям аспирин.

Из-за этого некоторым аптекам пришлось прекратить продажу этого препарата без рецепта, другие же стали ограничивать выдачу аспирина, чтобы его смогли получить приоритетные пациенты.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

По закону, в Великобритании фармацевты не могут предлагать покупателям замену прописанного им препарата, например, в другой форме или дозировки, без нового рецепта от врача. Правительство страны рассматривает возможность отмены этого правила.

«Мы давно призываем дать фармацевтам право продавать аналоги лекарств, когда оригинального препарата нет в наличии, но есть безопасная альтернатива. Текущая ситуация не только расстраивает пациентов, но и может быть опасна», — сказал журналистам председатель Национальной ассоциации аптек Оливье Пикар.

Он добавил, что ассоциация «обеспокоена» сообщениями о дефиците аспирина и переживает по поводу последствий, которые могут наступить для пациентов. С января по октябрь 2025 года в Великобритании был выписан 51 миллион рецептов на этот препарат.

Ранее, 16 января, правительство Великобритании добавило аспирин в список запрещенных к экспорту товаров на фоне продолжающегося дефицита. В Евросоюзе заявили, что не зафиксировали признаков нехватки препарата в какой-либо из стран объединения.

