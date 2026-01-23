Пользователи iPhone пожаловались на проблемы с будильником

В интернете появилась новая волна жалоб пользователей iPhone на проблемы с будильником — у него пропадает звук, и люди из-за этого пропускают время подъема. Об этом пишет Popular Science (PS).

Смартфон выводит на экран сообщение в выбранное пользователем время, однако не сопровождает его ни сигналом, ни вибрацией. Компания Apple обещала исправить эту проблему еще в 2024 году, но, вероятно, так и не смогла этого сделать, отмечается в публикации.

Пользователи считали, что некорректная работа будильника исчезает вместе с установкой обновлений для системы iOS. Однако затем проблема начала появляться снова, в том числе и в последней версии iOS.

Apple не выпускала официальных инструкций по устранению этой проблемы, которая, по оценке PS, затронула значительное число пользователей iPhone. Авторы материала также составили собственную подборку советов, которые могут помочь восстановить корректную работу будильника.

Сначала следует проверить, не подключен ли смартфон к другим гаджетам через Bluetooth. Если связь не отключить, то звук будильника может прозвучать именно в них, например, в наушниках.

Часть случаев выключения будильника можно объяснить активной функцией распознавания внимания, отмечает PS. Из-за нее меняются некоторые параметры работы телефона, если гаджет считает, что вы смотрите в экран. В том числе от этого зависит и громкость будильника — в теории она должна лишь снижаться, но на практике звук может пропасть совсем.

Также пользователям iPhone посоветовали вручную проверить настройки каждого звонка будильника, даже если он ранее работал корректно. Если он не срабатывает даже с правильными параметрами, то его следует удалить и создать заново.