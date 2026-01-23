Американцы отказались от покупок на целый месяц

В США стал популярным тренд «январь без покупок», участники которого стремятся целый месяц продержаться без покупок «незначительных» вещей, рассказал The Wall Street Journal. Под «незначительными» подразумеваются покупки одежды, средств по уходу за кожей, электроники и всего, расходы на что можно сократить, пояснили журналисты.

Из результатов опроса двух тысяч американцев, проведенного для компании NerdWallet, следует, что больше четверти респондентов уже участвовали в «январе без покупок», а еще 12% — присоединились к тренду в этом году. Почти 45% опрошенных заявили, что жизнь кажется им дорогой — это может быть одной из причин популярности челленджа.

Американка Джиллиан Ши в разговоре с The Wall Street Journal сказала, что в целом ее финансы выглядят нормально. Однако у 32-летней девушки этот вопрос все равно вызывает стресс.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен? Мир 6 минут чтения

Это стало причиной для Ши отказаться в январе от покупок одежды, средств по уходу за кожей, кофе и алкоголя, чтобы сократить свои расходы на «несущественные» вещи до 300 долларов. Обычно в месяц на эти цели она тратит от 1000 до 1500 долларов.

Не такое радикальное сокращение коснулось питания девушки, на которое у нее уходит большая часть зарплаты. Ши решила, что будет заказывать еду и ходить в рестораны максимум три раза в неделю, хотя до начала эксперимента делала это около десяти раз.

К тренду также присоединился 44-летний Брент Парсонс. Его семья из пяти человек в целом старается следить за расходами, дожидаясь акций и скидок в магазинах. В январе американец заблокировал свою кредитную карту. Теперь любой член семьи, который хочет что-либо приобрести, должен обосновать ему необходимость покупки.

Рост популярности тренду «января без покупок» обеспечили миллениалы и представители поколения Z. Из-за этого в декабре 2025 года число запросов о тренде в Google достигло пятилетнего максимума, рассказали журналисты со ссылкой на данные компании PricewaterhouseCoopers.