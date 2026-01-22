Мать десятерых детей 25 лет держала женщину в рабстве

Жительница английского города Тьюксбери Аманда Уиксон в течение 25 лет, с 1995 по 2021 год, держала в качестве «домашней рабыни» женщину с трудностями в обучении. Она попала к Уиксон еще в подростковом возрасте, пишет Sky News со ссылкой на судебное заседание.
По данным издания, попавшую в рабство женщину, чье имя не называется, регулярно избивали. Однажды ее избили рукояткой от метлы и выбили ей зубы. Ей также вливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали в лицо отбеливателем и неоднократно брили голову против ее воли.
Сообщается, что женщина питалась объедками, ей запрещали выходить из дома и мыться — женщине приходилось делать это тайно по ночам. По данным полиции, с конца 1990-х годов пособия, которые полагались женщине, перечислялись на банковский счет Уиксон, и за эти годы она получила «крупную сумму» денег.
О том, что женщина находится в рабстве, правоохранителям рассказал один из сыновей Уиксон, после чего полицейские пришли к ней домой. Они охарактеризовали спальню женщины как «тюремную камеру», а остальные спальни в доме — как неубранные и грязные помещения. Sky News пишет, что в доме Уксон штукатурка свисала со стен, покрытых плесенью, а мусор был разбросан по заднему двору.
«Я не хочу здесь находиться. Я не чувствую себя в безопасности. Мэнди (сокращение от имени Аманда — Прим. “Холода”) постоянно меня бьет. Мне это не нравится. Я не мылась годами. Она мне не позволяет», — рассказала полиции женщина.
Одна из соседок Уиксон рассказала, что видела попавшую в рабство женщину, когда та была еще ребенком, и не знала, что она продолжает жить в ее доме. Другой сосед описал женщину как «жительницу концлагеря».
Обвинитель Сэм Джонс заявил на суде, что женщину заставляли работать под угрозой насилия. Sky News отмечает, что на ногах женщины были мозоли из-за того, что она ползала по полу на четвереньках во время уборки. Также она, вероятно, не посещала врачей, поскольку не было обнаружено никаких медицинских записей.
В суде Уиксон отрицала все предъявленные ей обвинения. Ее адвокат утверждал, что условия жизни в ее доме обусловлены бедностью семьи. Тем не менее, присяжные оправдали Уиксон по обвинению в нападении, повлекшем за собой телесные повреждения, но признали виновной в незаконном лишении свободы, а также по двум пунктам обвинения в принуждении к труду. Приговор Уиксон должны огласить 12 марта. Отмечается, что потерпевшая сейчас живет в другой семье и учится в колледже.