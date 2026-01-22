EN
Мать десятерых детей 25 лет держала женщину в рабстве

2 минуты чтения

Жительница английского города Тьюксбери Аманда Уиксон в течение 25 лет, с 1995 по 2021 год, держала в качестве «домашней рабыни» женщину с трудностями в обучении. Она попала к Уиксон еще в подростковом возрасте, пишет Sky News со ссылкой на судебное заседание.

По данным издания, попавшую в рабство женщину, чье имя не называется, регулярно избивали. Однажды ее избили рукояткой от метлы и выбили ей зубы. Ей также вливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали в лицо отбеливателем и неоднократно брили голову против ее воли.

Сообщается, что женщина питалась объедками, ей запрещали выходить из дома и мыться — женщине приходилось делать это тайно по ночам. По данным полиции, с конца 1990-х годов пособия, которые полагались женщине, перечислялись на банковский счет Уиксон, и за эти годы она получила «крупную сумму» денег.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

О том, что женщина находится в рабстве, правоохранителям рассказал один из сыновей Уиксон, после чего полицейские пришли к ней домой. Они охарактеризовали спальню женщины как «тюремную камеру», а остальные спальни в доме — как неубранные и грязные помещения. Sky News пишет, что в доме Уксон штукатурка свисала со стен, покрытых плесенью, а мусор был разбросан по заднему двору.

«Я не хочу здесь находиться. Я не чувствую себя в безопасности. Мэнди (сокращение от имени Аманда — Прим. “Холода”) постоянно меня бьет. Мне это не нравится. Я не мылась годами. Она мне не позволяет», — рассказала полиции женщина.

Одна из соседок Уиксон рассказала, что видела попавшую в рабство женщину, когда та была еще ребенком, и не знала, что она продолжает жить в ее доме. Другой сосед описал женщину как «жительницу концлагеря».

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Обвинитель Сэм Джонс заявил на суде, что женщину заставляли работать под угрозой насилия. Sky News отмечает, что на ногах женщины были мозоли из-за того, что она ползала по полу на четвереньках во время уборки. Также она, вероятно, не посещала врачей, поскольку не было обнаружено никаких медицинских записей.

В суде Уиксон отрицала все предъявленные ей обвинения. Ее адвокат утверждал, что условия жизни в ее доме обусловлены бедностью семьи. Тем не менее, присяжные оправдали Уиксон по обвинению в нападении, повлекшем за собой телесные повреждения, но признали виновной в незаконном лишении свободы, а также по двум пунктам обвинения в принуждении к труду. Приговор Уиксон должны огласить 12 марта. Отмечается, что потерпевшая сейчас живет в другой семье и учится в колледже.

