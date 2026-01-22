EN
Заставляющий видеть «маленьких человечков» гриб стал загадкой для ученых

2 минуты чтения 15:41 | Обновлено: 15:53
В традиционной кухне Китая используют гриб, который, будучи неправильно приготовленным, заставляет людей видеть однотипные галлюцинации с участием «маленьких человечков». Об этом пишет Би-си-си, отмечая, что уникальные свойства гриба все еще остаются для ученых загадкой.

Речь идет о Lanmaoa asiatica, который традиционно готовят и едят в отдельных регионах Китая, прежде всего в провинции Юньнань. Местные жители и врачи знают, что при недостаточной термической обработке гриб вызывает выраженные психоактивные эффекты. Пострадавшие сообщают, что видят крошечных человекоподобных существ, которые, по их словам, ходят по полу, взбираются на стены и лазают по мебели. В сезон сбора грибов, с июня по август, местные больницы принимают сотни таких пациентов, говорится в публикации.

Тем не менее грибы этого вида свободно продаются на рынках и подаются в местных ресторанах. При этом в заведениях посетителей предупреждают, что есть блюдо можно только после истечения строго заданного времени приготовления, иначе возможны галлюцинации. В региональной культуре это считается общеизвестным фактом.

«Нам прямо сказали не трогать гриб до сигнала таймера, иначе можно увидеть маленьких людей», — рассказал биолог Колин Домнауэр, изучающий этот вид грибов в Университете Юты и Музее естественной истории штата Юта.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

По его словам, за пределами Азии гриб долгое время оставался малоизвестным. Первые научные упоминания появились в 1991 году, когда исследователи Китайской академии наук описали случаи так называемых «лилипутских галлюцинаций» — специального медицинского термина, которым назвали воображаемых «маленьких человечков». Как сообщалось, пациенты под воздействием гриба видели десятки таких существ вокруг себя, причем образы сохранялись даже при закрытых глазах.

В 1960-х годах американский исследователь Гордон Уоссон и французский ботаник Роже Эм столкнулись с похожим явлением в Папуа-Новой Гвинее. Они собрали образцы грибов и отправили их легендарному немецкому химику Альберту Хофману, открывшему ЛСД, однако он не обнаружил в образцах известных психоактивных веществ, и исследования прекратились.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Научное название и формальное описание Lanmaoa asiatica получил лишь в 2015 году. Опыты на мышах показали резкие поведенческие изменения после введения экстракта гриба. В случае с людьми галлюцинации длятся от 12 до 24 часов, иногда приводя к госпитализации на несколько дней. Однако, вещество, вызывающее однотипные видения до сих пор не идентифицировано. По словам Домнауэра, пока с уверенностью можно сказать лишь, что это не псилоцибин.

Фото:lucys-magazin.com

