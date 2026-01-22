Эксперты оценили вероятность захвата Гренландии Россией

США уверены в необходимости захвата Гренландии ради ее защиты от вторжения России и Китая, однако военные аналитики сомневаются в этой угрозе. Об этом пишет The Times.

Ранее американский президент Дональд Трамп, объясняя решение захватить Гренландию, заявил, что вокруг острова «находятся российские эсминцы, китайские эсминцы и, что еще важнее, российские подводные лодки». The Times пишет, что заявление главы Белого дома заставило военных планировщиков и спецслужбы НАТО «поломать над этим голову».

Некоторые эксперты заявили, что никаких разведывательных данных, свидетельствующих о значительном присутствии России, не существует, а демонстрация силы Владимиром Путиным в Арктике в основном сосредоточена на Норвегии, Финляндии и Швеции, отмечает издание. Кроме того, как сообщает The Times, договоры об обороне и безопасности, в том числе документ, разрешающий американским военным присутствие в Гренландии, гарантируют, что любая угроза острову будет устранена.

Старший научный сотрудник по вопросам европейской безопасности в Королевском объединенном институте оборонных исследований Эд Арнольд заявил, что в последние годы угроза со стороны России в этом регионе значительно снизилась, поскольку Кремль перенаправил все свои ресурсы на войну в Украине. Деятельность Китая, в свою очередь, ограничивается научными исследованиями, которые могут служить прикрытием для будущей военной деятельности, однако и это не считается непосредственной угрозой, добавил Арнольд.

Первый теракт в московском метро Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов Криминал 18 минут чтения

«Разведданные не подтверждают то, как Трамп характеризует ситуацию, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Российская угроза более серьезная [чем со стороны Китая], но в последние годы она ослабла. Много ресурсов было вложено в Украину. Положение России в Арктике сейчас слабее, чем когда-либо за последние полтора десятилетия», — сказал он.

Один из источников издания в военных кругах утверждает, что желание Трампа «защитить регион» буквально «раздражает своих арктических союзников».

Бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Эверард также утверждает, что непосредственной военной угрозы острову в настоящий момент не существует. Однако, по его словам, Гренландия богата полезными ископаемыми и «все хотят получить свой кусок пирога». Поэтому существуют долгосрочные риски для безопасности и коммерческие риски, которые необходимо контролировать, добавил он.