EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Эксперты оценили вероятность захвата Гренландии Россией

2 минуты чтения 11:28

США уверены в необходимости захвата Гренландии ради ее защиты от вторжения России и Китая, однако военные аналитики сомневаются в этой угрозе. Об этом пишет The Times.

Ранее американский президент Дональд Трамп, объясняя решение захватить Гренландию, заявил, что вокруг острова «находятся российские эсминцы, китайские эсминцы и, что еще важнее, российские подводные лодки». The Times пишет, что заявление главы Белого дома заставило военных планировщиков и спецслужбы НАТО «поломать над этим голову».

Некоторые эксперты заявили, что никаких разведывательных данных, свидетельствующих о значительном присутствии России, не существует, а демонстрация силы Владимиром Путиным в Арктике в основном сосредоточена на Норвегии, Финляндии и Швеции, отмечает издание. Кроме того, как сообщает The Times, договоры об обороне и безопасности, в том числе документ, разрешающий американским военным присутствие в Гренландии, гарантируют, что любая угроза острову будет устранена.

Старший научный сотрудник по вопросам европейской безопасности в Королевском объединенном институте оборонных исследований Эд Арнольд заявил, что в последние годы угроза со стороны России в этом регионе значительно снизилась, поскольку Кремль перенаправил все свои ресурсы на войну в Украине. Деятельность Китая, в свою очередь, ограничивается научными исследованиями, которые могут служить прикрытием для будущей военной деятельности, однако и это не считается непосредственной угрозой, добавил Арнольд.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

«Разведданные не подтверждают то, как Трамп характеризует ситуацию, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Российская угроза более серьезная [чем со стороны Китая], но в последние годы она ослабла. Много ресурсов было вложено в Украину. Положение России в Арктике сейчас слабее, чем когда-либо за последние полтора десятилетия», — сказал он.

Один из источников издания в военных кругах утверждает, что желание Трампа «защитить регион» буквально «раздражает своих арктических союзников».

Бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Эверард также утверждает, что непосредственной военной угрозы острову в настоящий момент не существует. Однако, по его словам, Гренландия богата полезными ископаемыми и «все хотят получить свой кусок пирога». Поэтому существуют долгосрочные риски для безопасности и коммерческие риски, которые необходимо контролировать, добавил он.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть