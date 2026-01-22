В Кремниевой долине массово отказываются от личной жизни ради бизнеса

Город Сан-Франциско, штат Калифорния, переживает эпидемию одиночества: молодые люди жертвуют личной жизнью ради того, чтобы все свободное время заниматься развитием карьеры, сообщает Business Insider.

Новый тренд подтверждается в том числе и цифрами. Издание отмечает, что посещаемость офисов выросла на 21,6% — это лучший результат среди американских мегаполисов. Также становится нормой и график работы с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Если раньше на такой формат занятости жаловались в Китае, то теперь шестидневкой хвастаются в Калифорнии.

«Есть две вещи, которые меня волнуют больше всего: спортзал и моя работа. Я одержим работой, но моя личная жизнь пошла прахом», — рассказал 18-летний Махир Лаул, который бросил учебу в Нью-Йоркском университете ради полного рабочего дня в стартапе Velric.

Издание отмечает, что Сан-Франциско, который некогда славился свободной любовью и экспериментами, проживает смерть романтических отношений. А на фоне кризиса и упадка рынка труда молодые люди все больше зацикливаются на карьере.

Бывшая основательница приложения для знакомств Лорен Кей рассказала, что ей пришлось просить разрешения у своего соучредителя, чтобы пойти на первое свидание в субботу в 10 часов вечера.

Логика поколения меняется и становится все более прагматичной, отмечает Business Insider. 24-летняя основательница ИИ-стартапа Build Club Энни Лиао объясняет, что издержки каждого вечера в баре слишком высоки, как и эмоциональная привязанность, ведь потраченное на романтические отношения время можно было направить на развитие продукта.

При этом новый тренд на отсутствие личной жизни подкрепляется гендерным разрывом в Кремниевой долине. Если в Сан-Франциско проживает 51% мужчин и 49% женщин, то внутри tech-индустрии пропорции искажаются драматически: женщины составляют лишь 13,2% от числа основателей стартапов и четверть от количества IT-специалистов.