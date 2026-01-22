Путиноподобный Трамп появился на обложке The Economist

Британский журнал The Economist поместил на обложку своего свежего номера президента США Дональда Трампа. На иллюстрации с красным фоном американский лидер сидит верхом на белом медведе с голым торсом.

Само изображение напомнило многим пользователям старую фотографию Владимира Путина с голым торсом на коне. Она была была сделана еще в августе 2009 года во время его отдыха в Республике Тыва.

Спустя почти 10 лет в соцсетях завирусились фотографии Путина, на которых он скачет с обнаженным торсом, но уже на медведе. Путину тогда пришлось объяснять в интервью телеканалу NBC, что он не имеет никакого отношения к фотошопу и распространению этих кадров.

«Ну, я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть интернет. Но так, чтобы это совсем уж целенаправленно [направлять фото в СМИ], мы этого не делаем. Берут то, что нравится», — заявил Путин.

По его словам, у него есть много фотографий, сделанных в рабочей обстановке, «с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно». «Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть», — сказал он.

Похожую фотографию с Трампом на белом медведе The Economist сопроводил статьей под названием «Истинная опасность, исходящая от Дональда Трампа». В статье говорится о серьезных рисках со стороны США в отношении Гренландии, несмотря на «тактическом отступление» Трампа.

Авторы подчеркнули, что американские альянсы не смогут выжить в условиях постоянных столкновений, спровоцированных Трампом, который считает своих союзников бесполезными. Внутри Европы же будет царить разлад, поскольку страны будут искать разные способы найти подход к «хищнической Америке», говорится в статье.

The Economist пишет, что в этот момент Владимир Путин и Си Цзиньпин будут «пытаться подорвать единство союзников провокациями, которые разделяют их».