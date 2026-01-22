EN
Общество

Адвокат Лурье заявила о подготовке миллионного иска против Долиной

2 минуты чтения 22:15 | Обновлено: 23:35

Покупательница квартиры в Хамовниках Полина Лурье продолжит судиться с народной артисткой России Ларисой Долиной. Девушка хочет компенсировать понесенные судебные расходы, сообщила «Известиям» адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат», — сказала Свириденко.

В разговоре с МУЗ-ТВ адвокат отметила, что они будут взыскивать судебные расходы в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом. При этом Лурье надеется, что у нее получится договориться с Долиной без начала нового судебного производства. Тем не менее, по словам Свириденко, Лурье должны компенсировать расходы, которые она понесла за полтора года.

В перечь затрат входят оплата экспертиз, услуги юристов и госпошлины. Юрист Александр Кудряшов рассказал «Газете. Ru», что Лурье сможет взыскать с Долиной до 5 миллионов рублей за судебные издержки.

«Сумма компенсации будет определяться судом с учетом рыночных расценок на юридическую помощь и сложности дела — включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам. Учитывая, что сумма иска превышает 100 млн рублей, а процесс потребует множества процессуальных действий, примерный размер взыскания может составить от 1 000 000 до 5 000 000 рублей», — заявил Кудряшов.

19 января завершился процесс выселения Долиной из принадлежащей Лурье квартиры. Приехавшие к дому сотрудники Федеральной службы судебных приставов убедились, что в квартире нет имущества. Ключи стороне Лурье передали добровольно, а предыдущие жильцы из квартиры были выписаны.

Изначально передача ключей была запланирована на 9 января, но она не состоялась, так как Долина уехала, а у представителя не было полномочий на подписание соответствующего акта. Телеграм-канал Mash писал, что певица уехала из России, чтобы провести отпуск в ОАЭ.

16 декабря 2025 года Верховный суд России подтвердил право собственности Лурье на квартиру в Хамовниках. Затем 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о принудительном выселении Долиной.

