Долина съехала из квартиры Лурье

Певица Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

При этом, по ее словам, речь идет только о полном освобождении жилья, передача квартиры покупательнице еще не состоялась.

«Долина освободила квартиру. В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры», — рассказала Свириденко.

16 декабря Верховный суд России завершил полтора года судебных разбирательств между Ларисой Долиной и покупательницей ее пятикомнатной квартиры в Хамовниках Полины Лурье. Суд отменил решения нижестоящих инстанций и подтвердил, что Лурье является законной владелицей недвижимости, за которую она заплатила 112 миллионов рублей. При этом в решении суда подчеркивалось, что Долина, продавшая квартиру «под влиянием мошенников», несет ответственность за свои поступки.

После этого стало известно, что Долина попросила у Лурье дополнительное время на выселение. Свою просьбу она обосновала тем, что не успевает собрать вещи, рассказала адвокат покупательницы.

25 декабря Мосгорсуд вынес решение о принудительном выселении артистки. Менее чем через два часа после этого решения журналисты увидели, как Долина покидает квартиру, однако позже адвокат певицы Мария Пухова опровергла информацию об освобождении жилплощади.

На следующий день стало известно, что Долина отказалась пустить покупательницу в квартиру.

Новый срок для освобождения жилья был назначен на 30 декабря. Однако за день до этой даты певица снова отклонила просьбу покинуть квартиру, заявив, что освободит ее лишь к 5 января. Лурье согласилась, несмотря на «дерзкий тон» бывшей владелицы, рассказала Свириденко.

Окончательная дата освобождения квартиры была установлена на 9 января.