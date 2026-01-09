EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Долина съехала из квартиры Лурье

2 минуты чтения 07:51

Певица Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

При этом, по ее словам, речь идет только о полном освобождении жилья, передача квартиры покупательнице еще не состоялась.

«Долина освободила квартиру. В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры», — рассказала Свириденко.

16 декабря Верховный суд России завершил полтора года судебных разбирательств между Ларисой Долиной и покупательницей ее пятикомнатной квартиры в Хамовниках Полины Лурье. Суд отменил решения нижестоящих инстанций и подтвердил, что Лурье является законной владелицей недвижимости, за которую она заплатила 112 миллионов рублей. При этом в решении суда подчеркивалось, что Долина, продавшая квартиру «под влиянием мошенников», несет ответственность за свои поступки.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

После этого стало известно, что Долина попросила у Лурье дополнительное время на выселение. Свою просьбу она обосновала тем, что не успевает собрать вещи, рассказала адвокат покупательницы.

25 декабря Мосгорсуд вынес решение о принудительном выселении артистки. Менее чем через два часа после этого решения журналисты увидели, как Долина покидает квартиру, однако позже адвокат певицы Мария Пухова опровергла информацию об освобождении жилплощади.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

На следующий день стало известно, что Долина отказалась пустить покупательницу в квартиру.

Новый срок для освобождения жилья был назначен на 30 декабря. Однако за день до этой даты певица снова отклонила просьбу покинуть квартиру, заявив, что освободит ее лишь к 5 января. Лурье согласилась, несмотря на «дерзкий тон» бывшей владелицы, рассказала Свириденко.

Окончательная дата освобождения квартиры была установлена на 9 января.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул