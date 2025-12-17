Покупательница квартиры Долиной впервые выступила публично

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье впервые выступила публично. Она прокомментировала судебный процесс в эфире «Первого канала».

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день — победу. Конечно, я очень рада. И хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала Лурье в эфире передачи «Пусть говорят» (цитата по РБК).

Она заявила, что надеется въехать в квартиру, которую покупала для себя и своей семьи, в ближайшее время.

«Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — отметила Лурье.

Накануне, 16 декабря, Верзовный Суд России признал право собственности на квартиру Ларисы Долиной за покупательницей — Полиной Лурье. Исковые требования о принудительном выселении певицы направлены на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Те убедили певицу продать пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники и передать им деньги, полученные от продажи. Народная артистка так и поступила, а затем обратилась в суд, потребовав признать сделку недействительной. В суде ее представители утверждали, что она действовала под влиянием мошенников и не отдавала отчета в своих действиях.

Суд встал на сторону певицы и постановил вернуть ей квартиру. При этом покупательнице Полине Лурье судья предписал взыскивать заплаченные за жилье 112 миллионов рублей с обманувших Долину мошенников.

Лурье дважды обжаловала это решение, но оба раза безуспешно. После того, как она обратилась в Верховный суд, Долина выступила в прямом эфире федерального телевидения, где пообещала вернуть Лурье деньги.

Однако общественное возмущение и кампания по «отмене» Долиной не прекратилась и после этого. Z-блогеры назвали ее раскаяние неискренним и призвали продолжить «отменительный джихад» против певицы.

После того, как история с продажей и возвратом квартиры Долиной распространилась в СМИ, российские суды захлестнула волна исков, в которых продавцы недвижимости, а затем и автомобилей, требовали вернуть проданное, утверждая, что продали его «под влиянием мошенников».Позже эксперты рассказали, что «эффект Долиной» серьезно повлиял на российский рынок недвижимости — пожилые и одинокие жители России столкнулись с трудностями при продаже своего жилья, так как покупатели отказываются от сделок из страха повторить судьбу Лурье.