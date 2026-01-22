EN
Клиент службы доставки обвинил курьера в краже кошки

2 минуты чтения 12:57

В Великобритании курьера компании Amazon заподозрили в краже домашней кошки. Инцидент произошел в городе Элланд в графстве Западный Йоркшир и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными у частного дома. Об этом пишет The Guardian.

Пострадавший, 53-летний Карл Краутер, рассказал, что 19 января ждал доставку посылки, однако примерно за час до ее прибытия был вынужден уйти на работу. Когда курьер приехал и дверь ему никто не открыл, он начал искать место, где можно оставить посылку. В этот момент, как видно на записи, мужчина обратил внимание на кошку по кличке Нора, сидевшую у входа. Он схватил ее и унес, а затем посадил с собой в машину.

Пропажу питомца семья обнаружила лишь на следующий день. Просматривая записи с камер, Краутер заметил момент, который расценил как кражу. «Он подошел к двери, поднял кошку, развернулся и просто ушел», — рассказал мужчина.

По словам владельца, Нора всегда держалась рядом с домом, не привыкла к новым условиям и к тому же страдает заболеванием сердца, из-за которого ей требуется регулярный прием лекарств. Семья опасается за ее здоровье и безопасность.

О случившемся семья заявила в полицию. Там журналистам подтвердили, что зарегистрировали преступление, квалифицированное как кража, и продолжают расследование.

Краутер также обратился в Amazon, однако остался недоволен реакцией компании. По его словам, представители сервиса спросили, как он оценивает стоимость питомца. В Amazon позднее заявили, что начали внутреннюю проверку и находятся на связи с полицией.

Семья призывает вернуть кошку и надеется, что животное будет найдено в ближайшее время.

