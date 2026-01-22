EN
Кэти Перри появилась на публике с новым ухажером

2 минуты чтения 12:31 | Обновлено: 12:36

Американская певица Кэти Перри появилась на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместе со своим новым партнером — бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Политик выступал на мероприятии с программной речью, а Перри приехала поддержать его, пишет CBC.

Слухи об отношениях Перри и Трюдо появились еще летом 2025 года. С тех пор пару неоднократно видели вместе, а в январе певица выложила своем в инстаграм-аккаунте 19 фотографий из отпуска, где на последнем кадре она целует в щеку Трюдо. Совместное появление в Давосе журналисты расценили как перевод отношений на новый публичный уровень.

В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме Трюдо говорил о роли «мягкой силы» в условиях глобальной нестабильности. Он заявил, что эпоха, начавшаяся после окончания Второй мировой войны, подошла к концу. По его словам, «80 лет стабильности и процветания завершились», и мир вступил в переходный период формирования новой международной реальности.

Кэти Перри находилась в зале и слушала речь Трюдо из первого ряда. В своем выступлении политик сделал отсылку и к их отношениям. Он рассказал о недавнем «свидании с американской девушкой в баре на крыше в Монреале». По его словам, спутница заказала коктейль из виски Jack Daniel’s и колы, однако официант сообщил, что американского алкоголя больше нет — не только в этом заведении, но и, вероятно, во всем городе и даже в стране. Трюдо назвал этот эпизод примером того, как канадцы поддерживают друг друга в периоды напряжения и тревоги, и охарактеризовал его как проявление «мягкой силы».

Кэти Перри ранее состояла в длительных отношениях с актером Орландо Блумом. Пара начала встречаться в 2016 году, а в 2020 году у них родилась дочь. Летом 2025 года Перри и Блум сообщили о расставании, но подчеркнули, что продолжат совместно воспитывать ребенка.

Джастин Трюд, занимавший пост премьер-министра Канады 2015 по 2025 год, объявил о разрыве с супругой Софи Грегуар-Трюдо в 2023 году, после 18 лет брака. У них с бывшей женой трое детей.

