EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Женщина начала есть через нос

2 минуты чтения 21:18 | Обновлено: 21:29

Последние пять лет жительница американского штата Виргиния по имени Кэтрин употребляет еду исключительно через нос. При этом у нее нет проблем со здоровьем, которые бы помешали ей есть при помощи рта, сообщает The New York Post.

Необычное пристрастие сформировалось у Кэтрин еще в колледже. В один из дней знакомые девушки предложили ей вдохнуть через нос фруктовый напиток. Предложение прозвучало в формате шутки, однако девушке понравился сам процесс.

«У меня закружилась голова, но на самом деле вкус напитка был даже более фруктовым, чем если бы я пила его ртом. И это было феноменально! С тех пор я употребляю всю свою еду только через нос», — рассказала Кэтрин.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

На шоу канала TLC «Мои странные зависимости» девушка показала, как готовит себе «коктейли»: она прокручивает через блендер омлеты, тосты, стейки и все остальное, что употребляет в пищу. А потом вдыхает получившееся пюре. Даже воду она пьет через ноздрю. При этом Кэтрин рассказала, что иногда у нее из носа идет кровь, но, по ее словам, в основном кровотечения случались в начале ее пристрастия.

К несчастью для Кэтрин, близкие не приняли ее привычку. Девушка пожаловалась, что повсеместно сталкивается с непониманием и даже осуждением. Ее последний ухажер Джастин тоже был озадачен, когда узнал о необычном способе употребления пищи.

Издание описывает, как Кэтрин на свидании с Джастином пришли в ресторан. Девушка заказала овсяные хлопья, так как была уверена, что их можно «выпить» через соломинку. Джастин в свою очередь выбрал домашнее печенье с джемом.

Когда Кэтрин вставила соломинку в левую ноздрю, чтобы выпить кофе со льдом, Джастин закричал: «Кэтрин, что, черт возьми, ты делаешь?» В этот момент другие посетители тихо хихикали, отмечает The New York Post.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

После этой сцены в ресторане Кэтрин решила обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Он объяснил девушке, что принимать пищу через нос опасно для здоровья: пюре может застрять в горле или трахее, приведя к удушью, а кислые или острые «коктейли» способны вызвать воспаление слизистой носа.

В итоге на шоу TLC Кэтрин пообещала, что «приложит все усилия, чтобы перестать снюхивать свою еду». Однако это не помогло ей сохранить отношения с Джастином: парень решил остаться с девушкой друзьями. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть