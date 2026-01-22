Женщина начала есть через нос

Последние пять лет жительница американского штата Виргиния по имени Кэтрин употребляет еду исключительно через нос. При этом у нее нет проблем со здоровьем, которые бы помешали ей есть при помощи рта, сообщает The New York Post.

Необычное пристрастие сформировалось у Кэтрин еще в колледже. В один из дней знакомые девушки предложили ей вдохнуть через нос фруктовый напиток. Предложение прозвучало в формате шутки, однако девушке понравился сам процесс.

«У меня закружилась голова, но на самом деле вкус напитка был даже более фруктовым, чем если бы я пила его ртом. И это было феноменально! С тех пор я употребляю всю свою еду только через нос», — рассказала Кэтрин.

На шоу канала TLC «Мои странные зависимости» девушка показала, как готовит себе «коктейли»: она прокручивает через блендер омлеты, тосты, стейки и все остальное, что употребляет в пищу. А потом вдыхает получившееся пюре. Даже воду она пьет через ноздрю. При этом Кэтрин рассказала, что иногда у нее из носа идет кровь, но, по ее словам, в основном кровотечения случались в начале ее пристрастия.

К несчастью для Кэтрин, близкие не приняли ее привычку. Девушка пожаловалась, что повсеместно сталкивается с непониманием и даже осуждением. Ее последний ухажер Джастин тоже был озадачен, когда узнал о необычном способе употребления пищи.

Издание описывает, как Кэтрин на свидании с Джастином пришли в ресторан. Девушка заказала овсяные хлопья, так как была уверена, что их можно «выпить» через соломинку. Джастин в свою очередь выбрал домашнее печенье с джемом.

Когда Кэтрин вставила соломинку в левую ноздрю, чтобы выпить кофе со льдом, Джастин закричал: «Кэтрин, что, черт возьми, ты делаешь?» В этот момент другие посетители тихо хихикали, отмечает The New York Post.

После этой сцены в ресторане Кэтрин решила обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Он объяснил девушке, что принимать пищу через нос опасно для здоровья: пюре может застрять в горле или трахее, приведя к удушью, а кислые или острые «коктейли» способны вызвать воспаление слизистой носа.

В итоге на шоу TLC Кэтрин пообещала, что «приложит все усилия, чтобы перестать снюхивать свою еду». Однако это не помогло ей сохранить отношения с Джастином: парень решил остаться с девушкой друзьями.