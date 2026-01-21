EN
Японский аэропорт придумал решение одной из главных проблем пассажиров

2 минуты чтения 12:55

В аэропорту Нарита, одном из самых загруженных аэропортов в мире, установили автомат для сжатия одежды. Таким образом руководство авиагавани решило помочь пассажирам, желающим освободить себе пространство в багаже, а также сократить количество брошенных чемоданов в терминалах. Об этом пишет японская газета The Mainichi.

Сообщается, что в последние годы в аэропорту Нарита, расположенном в префектуре Тиба, к востоку от японской столицы Токио, растет число брошенных чемоданов. По информации компании Narita International Airport Corp. (NAA), в 2020 году было зафиксировано 124 таких случая, однако спустя четыре года эта цифра увеличилась в восемь раз — до 1073. В администрации аэропорта рассказали, что многие пассажиры, столкнувшись с нехваткой пространства в багаже, покупают себе новые чемоданы, а старые — бросают прямо в аэропорту.

Чтобы решить эту проблему NAA обратилась в токийскую швейную компанию Sjoy Co, которая четыре года разрабатывала автомат для сжатия одежды. Сообщается, что принцип работы оборудования, размером с банкомат, был вдохновлен промышленными установками для обработки металла.

Автомат уже установили в аэропорту в тестовом режиме. Для того, чтобы им воспользоваться пассажиру необходимо поместить одежду в специальный отсек высотой около 10 сантиметров, шириной 15 сантиметров и глубиной 30 сантиметров, после чего закрыть крышку и нажать на кнопку. Процедура занимает примерно три минуты и позволяет значительно уменьшить объем вещей без ущерба для ткани. Газета отмечает, что после распаковки одежда быстро возвращается к первоначальной форме.

«Мы часто видим путешественников в аэропорту, которые мучаются с переполненными чемоданами, не способными закрыться. Мы надеемся, что этот сервис поможет решить данную проблему», — рассказала сотрудница отдела планирования аэропорта Акарэ Сайто. В случае успешных испытаний проект планируется запустить на платной основе.

