Криминал

Воспитатель Суворовского училища заманил курсанта в баню и изнасиловал

14:53

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего воспитателя Суворовского военного училища, 57-летнего офицера Владимира Щекотова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетнего курсанта. О вынесении приговора сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Суд установил, что педагог пригласил 16-летнего курсанта к себе на дачу, чтобы попариться в бане. Там он, согласно материалам дела, совершил в отношении подростка «насильственные действия сексуального характера». Инцидент произошел 29 июля 2025 года. Суд также постановил взыскать с осужденного 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сам Щекотов вину не признал.

Новостной портал Екатеринбурга «66.ру» пишет, что с момента ареста Щекотова в социальных сетях появлялись публикации о том, что офицера якобы оговорили. Знакомые описывали его как «хорошего человека, грамотного педагога и настоящего семьянина».

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал

В конце ноября прошлого года в Екатеринбурге суд отправил под арест 33-летнего учителя игры на балалайке Артема Ваганова. Его обвиняют в покушении на убийство нескольких своих учеников. Ваганов, по версии следствия, приглашал школьников к себе домой, душил их пакетом за вознаграждение. Сам обвиняемый объяснил эти действия «проверкой дыхания» у учеников.

В августе 2024 года учителя музыки из поселка Кузино под Первоуральском Евгения Полежаева приговорили к 23 годам колонии строгого режима за сексуализированное насилие над детьми. Суд признал его виновным в более сотни эпизодов по статьям о насильственных действиях сексуального характера, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также в использовании беспомощного положения лица с целью изготовления порноматериалов и нарушении неприкосновенности частной жизни.

