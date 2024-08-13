Учителя музыки признали виновным в сексуализированном насилии над 22 детьми

Свердловский областной суд приговорил бывшего учителя музыки из поселка Кузино под Первоуральском Евгения Полежаева к 23 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в более сотни эпизодов по статьям о насильственных действиях сексуального характера, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов с использованием интернета, а также использовании беспомощного положения лица с целью изготовления порноматериалов и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщают местный новостной портал E1 и РИА «Новости».

По данным СМИ, суд также обязал Полежаева выплатить пострадавшим компенсацию от 100 до 700 тысяч рублей, в зависимости от нанесенного ущерба. Всего жертвами педофила стали 22 ребенка в возрасте от девяти до 12 лет.

Сексуализированное насилие над детьми Полежаев снимал на видео и затем продавал в сети. В ходе обысков в его доме были обнаружены диски с детским порно и литература с описанием сексуализированного насилия над детьми.

В свою очередь, телеграм-канал Mash пишет, что Полежаев приехал в Россию из Казахстана. Местные власти помогли ему построить в Кузино дом, где он поселился, устроившись работать учителем в местной школе. По данным канала, Полежаев был весьма популярен среди местных жителей. Он открыл музыкальную студию под названием «7 нот», куда приглашал в основном мальчиков в возрасте от 10 до 13 лет.

По данным Mash, Полежаев насиловал своих учеников и снимал это на видео, говоря им, что это единственный способ попасть на большую сцену. Долгое время преступления учителя оставались тайной, пока в какой-то момент один из пострадавших от его действий мальчиков не пожаловался родителям, а те не написали заявление в полицию.

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