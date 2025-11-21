Арестован душивший детей пакетом учитель игры на балалайке

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест 33-летнего учителя игры на балалайке Артема Ваганова. Его обвинили в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних (п. 3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК), сообщила пресс-служба суда.
По данным портала «Екатеринбург онлайн», Ваганов заманивал школьников к себе домой, душил их там пакетом, а затем платил им. Мужчина объяснял свои действия «проверкой дыхания» у учеников.
«Он звал к себе детей от 10 до 15 лет под предлогом проверять оборудование для школы. А по итогу все переходило в “проверку” дыхания, где он брал пакет и так душил ребенка до 30 минут, за это платил деньги им», — рассказал «Екатеринбургу онлайн» неназванный источник. Знакомые учеников Ваганова рассказали, что мужчина предлагал от 20 до 60 тысяч рублей.
Как пишет портал, о происходящем стало известно, когда в сети появилось видео, на котором Ваганов сидит рядом с мальчиком и держит на его лице пакет. Родители его учеников обратились в полицию, которая провела проверку и передала материалы в Следственный комитет.
Ваганов работал в школе №17. 17 ноября он написал заявление об увольнении. «Екатеринбург онлайн» утверждает, что на телефонный номер Ваганова было зарегистрировано несколько страниц в соцсетях, одна из которых была подписана именем известного в Советском Союзе серийного убийцы Анатолия Сливко. Он душил и убивал школьников, заманивая их в лес.
«У нас ребенок учился у него в другой школе. И забрали ребенка из школы мы как раз из-за того, что сын говорил, что преподаватель по рукам бил его», — рассказал «Екатеринбургу онлайн» неназванный читатель.
Еще один бывший ученик Ваганова из другой школы рассказал, что, когда он учился в третьем классе, преподаватель завел его в школьную каморку. «Закрыл дверь, расстегнул мне штаны и коснулся члена», — заявил собеседник «Екатеринбурга онлайн». По его словам, Ваганов объяснил свои действия тем, что таким способом он пытался вылечить ребенку насморк. Учитель попросил ничего не говорить родителям, но школьник не послушался и рассказал о случившемся. После этого Ваганов уволился из школы.