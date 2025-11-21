EN
Криминал

Арестован душивший детей пакетом учитель игры на балалайке

2 минуты чтения 18:22

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест 33-летнего учителя игры на балалайке Артема Ваганова. Его обвинили в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних (п. 3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК), сообщила пресс-служба суда.

По данным портала «Екатеринбург онлайн», Ваганов заманивал школьников к себе домой, душил их там пакетом, а затем платил им. Мужчина объяснял свои действия «проверкой дыхания» у учеников.

«Он звал к себе детей от 10 до 15 лет под предлогом проверять оборудование для школы. А по итогу все переходило в “проверку” дыхания, где он брал пакет и так душил ребенка до 30 минут, за это платил деньги им», — рассказал «Екатеринбургу онлайн» неназванный источник. Знакомые учеников Ваганова рассказали, что мужчина предлагал от 20 до 60 тысяч рублей.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

Как пишет портал, о происходящем стало известно, когда в сети появилось видео, на котором Ваганов сидит рядом с мальчиком и держит на его лице пакет. Родители его учеников обратились в полицию, которая провела проверку и передала материалы в Следственный комитет.

Ваганов работал в школе №17. 17 ноября он написал заявление об увольнении. «Екатеринбург онлайн» утверждает, что на телефонный номер Ваганова было зарегистрировано несколько страниц в соцсетях, одна из которых была подписана именем известного в Советском Союзе серийного убийцы Анатолия Сливко. Он душил и убивал школьников, заманивая их в лес.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

«У нас ребенок учился у него в другой школе. И забрали ребенка из школы мы как раз из-за того, что сын говорил, что преподаватель по рукам бил его», — рассказал «Екатеринбургу онлайн» неназванный читатель.

Еще один бывший ученик Ваганова из другой школы рассказал, что, когда он учился в третьем классе, преподаватель завел его в школьную каморку. «Закрыл дверь, расстегнул мне штаны и коснулся члена», — заявил собеседник «Екатеринбурга онлайн». По его словам, Ваганов объяснил свои действия тем, что таким способом он пытался вылечить ребенку насморк. Учитель попросил ничего не говорить родителям, но школьник не послушался и рассказал о случившемся. После этого Ваганов уволился из школы.

