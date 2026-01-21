EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Россия и Украина покупают компоненты для дронов на одних и тех же китайских заводах

2 минуты чтения 15:19

Россия и Украина активно наращивают собственное производство беспилотников, в основном используя дешевые китайские комплектующие, пишет Financial Times. Таким образом, как сообщается, вооруженные силы обеих стран оказались зависимы от одних и тех же китайских поставщиков, которые теперь вынуждены планировать их встречи, чтобы россияне и украинцы не пересекались.

Основатель одного из крупнейших производителей дронов в Украине TAF Industries Александр Яковенко заметил, что китайские производители внезапно стали вести себя подозрительно, расписывая время его прибытия и отъезда буквально по минутам и секундам. В интервью газете Яковенко рассказал, что иногда его просили подождать снаружи, а затем провожали внутрь через боковые входы и служебные коридоры. Лишь позднее он узнал, что причина была в россиянах, которые в этот момент находились на заводе, направлялись туда, либо только что уехали.

«Наши поставщики стараются управлять потоками украинских и российских клиентов. Они делают все, чтобы мы не оказались на одном заводе в одно и то же время. Нас приглашают на одно время, а россиян — на другое. Как только машина с россиянами уезжает, сразу заезжает машина с украинцами», — рассказал Яковенко.

По словам представителя компании-поставщика дронов для ВСУ Vyriy Drone Алексея Бабенко, технологические новинки часто доходят до обеих сторон почти одновременно. «Мы можем увидеть новый видеопередатчик на российских дронах и сразу понять, какая китайская компания его произвела. Мы пишем им. Конечно, сначала они отвечают: “Нет, это не наше”. Но мы спрашиваем снова и они говорят: “Ладно, мы можем продать это и вам”», — рассказал Бабенко.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Как отмечает газета, официально Китай занимает нейтральную позицию по войне в Украине. Ранее страна также ввела запрет на экспорт чувствительных технологий дронов как в Россию, так и в Украину. Однако западные разведслужбы и украинские политики считают, что китайские власти фактически помогают России: например, позволяют компаниям с большим финансированием выкупать целые производственные линии и переносить их в Россию.

Украина тем временем пытается наладить собственное производство дронов, но, по словам Яковенко, по-прежнему зависит от Китая на 85% по компонентам для простых FPV-дронов. Эти дроны управляются операторами с помощью бортовых камер и часто используются для атак камикадзе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть