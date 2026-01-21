Россия и Украина покупают компоненты для дронов на одних и тех же китайских заводах

Россия и Украина активно наращивают собственное производство беспилотников, в основном используя дешевые китайские комплектующие, пишет Financial Times. Таким образом, как сообщается, вооруженные силы обеих стран оказались зависимы от одних и тех же китайских поставщиков, которые теперь вынуждены планировать их встречи, чтобы россияне и украинцы не пересекались.

Основатель одного из крупнейших производителей дронов в Украине TAF Industries Александр Яковенко заметил, что китайские производители внезапно стали вести себя подозрительно, расписывая время его прибытия и отъезда буквально по минутам и секундам. В интервью газете Яковенко рассказал, что иногда его просили подождать снаружи, а затем провожали внутрь через боковые входы и служебные коридоры. Лишь позднее он узнал, что причина была в россиянах, которые в этот момент находились на заводе, направлялись туда, либо только что уехали.

«Наши поставщики стараются управлять потоками украинских и российских клиентов. Они делают все, чтобы мы не оказались на одном заводе в одно и то же время. Нас приглашают на одно время, а россиян — на другое. Как только машина с россиянами уезжает, сразу заезжает машина с украинцами», — рассказал Яковенко.

По словам представителя компании-поставщика дронов для ВСУ Vyriy Drone Алексея Бабенко, технологические новинки часто доходят до обеих сторон почти одновременно. «Мы можем увидеть новый видеопередатчик на российских дронах и сразу понять, какая китайская компания его произвела. Мы пишем им. Конечно, сначала они отвечают: “Нет, это не наше”. Но мы спрашиваем снова и они говорят: “Ладно, мы можем продать это и вам”», — рассказал Бабенко.

Первый теракт в московском метро Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов Криминал 18 минут чтения

Как отмечает газета, официально Китай занимает нейтральную позицию по войне в Украине. Ранее страна также ввела запрет на экспорт чувствительных технологий дронов как в Россию, так и в Украину. Однако западные разведслужбы и украинские политики считают, что китайские власти фактически помогают России: например, позволяют компаниям с большим финансированием выкупать целые производственные линии и переносить их в Россию.

Украина тем временем пытается наладить собственное производство дронов, но, по словам Яковенко, по-прежнему зависит от Китая на 85% по компонентам для простых FPV-дронов. Эти дроны управляются операторами с помощью бортовых камер и часто используются для атак камикадзе.