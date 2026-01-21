Домашняя корова впервые в истории научилась пользоваться инструментами

Австрийские зоологи Антонио Осуна-Маскаро и Алис Ауэрсперг описали первый случай, когда домашняя корова целенаправленно и по собственному желанию использовала орудия труда, говорится в журнале Current Biology.

Тринадцатилетняя корова по имени Вероника сама научилась ртом подбирать палочки и половые щетки, чтобы чесать себе спину и вымя. Ученые предположили, что это была случайность, однако в ходе экспериментов выяснилось: Вероника действовала сознательно, демонстрируя индивидуальные предпочтения.

Так, выбор конца инструмента во многом зависел от участка тела, который корова хотела почесать. Для верхней части тела она предпочитала использовать щётку, а вот для нижних областей, таких как вымя и кожные складки живота она обращалась к голому черенку без щетины на конце.

Более того, Вероника для каждого инструмента выработала разную технику. На спине она двигала щётку скребущими движениями, периодически приподнимая и переустанавливая инструмент. Тогда как при воздействии на чувствительное вымя, она двигала ручку мягкими поступательными толчками.

В общей сложности авторы исследования Осуна-Маскаро и Ауэрсперг провели семь экспериментальных сессий, каждая из которых состояла из десяти испытаний. В итоге они не называют Веронику гениальной коровой, полагая, что она не умнее своих сородичей.

Наоборот, ученые приходят к выводу, что когнитивные способности сельскохозяйственных животных сильно недооценены. Результаты исследования показывают, что коровы способны решать технические задачи, которые раньше, в представлении исследователей, могли совершаться только руками или клювами.