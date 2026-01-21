EN
Четыре пары близнецов породнились в Китае

16:57

В Китае пользователи массово обсуждают свадьбу сестер-близняшек, которые вышли замуж за братьев-близнецов, пишет South China Morning Post. По информации газеты, у каждой стороны есть и дяди-близнецы, и теперь они хотят попасть в Книгу рекордов Гиннесса как семья с четырьмя парами близнецов.

Сообщается, что супруги очень молодые, каждому из них около 20 лет. Они родились и выросли в Фуяне, провинции Аньхой в Центральном Китае.

Газета пишет, что сестры и братья познакомились еще в 2022 году через сваху. Одна из сестер вспоминает, что на тот момент ни она, ни ее сестра-близнец не были готовы к свиданиям, так как чувствовали себя очень юными для этого. Однако, по ее словам, сестры «не смогли устоять перед настойчивым вниманием братьев» и по итогу согласились. 

Газета пишет, что в день необычной свадьбы молодоженов ждал новый сюрприз. Тогда они узнали, что дяди обеих пар — тоже близнецы. Ведущий свадебной церемонии удивился такому совпадению и назвал это «чудом». Гости вечера, как отмечается, тоже были поражены и взволнованы.

«Мне уже за 60 лет, и я никогда ничего подобного не видел. Желаю им счастья на всю жизнь, пусть оно будет еще больше», — рассказал журналистам один из местных жителей.

Сейчас близнецы живут в отдельных домах, расположенных в разных районах. Одна из сестер поделилась, что родственники со стороны мужа часто путают ее с младшей сестрой, а собственные родители ошибаются при виде ее супруга и его брата.

Тем не менее, сами пары почти никогда не путают друг друга. Отмечается, что годы совместного общения позволили им хорошо запомнить черты внешности и особенности характера каждого.

История и фотография с четырьмя парами близнецов завирусилась в Китае, а сами герои хотят подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. «Представьте, если у этих двух пар родятся еще по одной паре близнецов. Интересно, насколько большой бы стала эта семья», — написал один из пользователей соцсетей.

Согласно некоторым исследованиям, на которые ссылается газета, вероятность рождения близнецов зависит от сочетания генетических и экологических факторов. Шансы различаются в зависимости от типа близнецов.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она жила в ящике под кроватью
