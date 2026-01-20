Трампа послали к черту в Европарламенте

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен обратился к президенту США Дональду Трампу. Ругательное высказывание Вистисена, которое можно перевести в цензурном виде как «отвалите» или «идите к черту», попало в эфир на сайте Европейского парламента.

«Позвольте мне обратиться к вам на языке, который вы, вероятно, поймете. Мистер президент, идите к черту», — заявил Вистисен.

На его высказывание сразу же отреагировала председатель Европарламента Роберта Метсола. Вистисену вынесли предупреждение и напомнили, что выражаться подобным образом недопустимо, так как это противоречит правилам парламента.

Так Вистисен прокомментировал желание Трампа получить контроль над Гренландией. Похожим образом депутат от Дании обращался к главе Белого дома почти год назад. 21 января 2025 года Вистисен сказал, что Гренландия была частью Королевства Дания 800 лет, поэтому является «неотъемлемой частью страны». После чего Вистисен и предложил Трампу «пойти к черту» с его преложениями о покупке острова.

