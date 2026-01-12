EN
Гренландия отказалась стать частью США

2 минуты чтения 20:59

Правительство Гренландии заявило, что «ни при каких обстоятельствах не согласится» с желанием президента США Дональда Трампа взять остров под свой контроль, сообщает издание The Guardian.

Отдельно власти Гренландии, которая является самоуправляющейся территорией в составе Королевства Дания, сослались на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он говорил в ходе визита в Хорватию, что альянс уже работает над практическими шагами, способными укрепить безопасность в Арктике без вмешательства США.

«Все в альянсе согласны: Арктический регион и его безопасность важны, поскольку мы знаем, что открытие морских путей несет риск того, что россияне и китайцы станут более активными. Сейчас мы обсуждаем следующий шаг, то есть, как гарантировать, что у данных дискуссий будет практическое продолжение», — рассказал Рютте.

Вместе с этим издание Bloomberg сообщает, что текущая неделя определит будущее острова и станет решающей в вопросе присоединения Гренландии к США. Так, американский госсекретарь Марко Рубио встретится с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лекке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт. Затем состоится встреча группы сенаторов США с комитетом по внешней политике датского парламента в Копенгагене.

Параллельно к переговорам подключится Германия, которая, как пишет Bloomberg отмечает, предложит создать совместную миссию НАТО для защиты Арктического региона. Ее планируют назвать «Арктический страж».

Ранее, спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания проигнорировала нормы Организация Объединенных Наций, незаконно «оккупировав» Гренландию.

Белый дом также обсуждал, как пишет Reuters, возможность заплатить каждому жителю Гренландии единовременную по 100 тысяч долларов в надежде убедить их поддержать выход острова из состава Дании. 

