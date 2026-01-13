Захват Гренландии оказался бесполезен для США

Администрация президента США Дональда Трампа так и не представила достаточных аргументов для аннексии Гренландии. На данный момент Белый дом ищет убедительное объяснение, почему Америка действительно должна контролировать огромную арктическую территорию, пишет Bloomberg.
С одной стороны, нетронутые минеральные богатства Гренландии, в особенности редкоземельные металлы, могут помочь США опередить Китай в гонке технологий. С другой, как отмечает издание, Белый дом настаивает, что благодаря таянию льдов арктический регион станет судоходным, что расширит присутствие России и Китая у берегов Гренландии.
Однако Гренландия может оказаться полностью бесполезной для США, когда речь действительно зайдет о «национальной безопасности». Бывшие американские военные и дипломатические чиновники считают, что захват острова не только противоречит политике Белого дома, проводившейся десятилетиями, но и подрывает дружественные связи западных альянсов, пишет The Wall Street Journal.
Собеседники издания также напоминают, что США построили самую мощную в мире систему зарубежных военных баз, не владея чужой территорией.
«Нам не нужна ”собственность», чтобы проводить все операции, которые мы хотели бы проводить», — сказал адмирал военно-морского флота в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса за 2024 год, на который ссылается WSJ, Министерство обороны США управляет более чем 128 иностранными базами, по меньшей мере, в 51 стране. Почти во всех случаях земля предоставлялась американским военным без изменения формы собственности.
К тому же Пентагон, по данным издания, за последние 15 лет перешел от управления своими собственными крупными зарубежными объектами к использованию объектов, принадлежащих союзникам и партнерам. Такой подход получил название «места, а не базы».
Ранее конгрессмен от республиканской партии Рэнди Файн внес в Палату представителей США законопроект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Законопроект преподносится как противодействующий растущим угрозам национальной безопасности США со стороны Китая и России.
В свою очередь правительство Гренландии заявило, что «ни при каких обстоятельствах не согласится» с желанием президента США Дональда Трампа взять остров под контроль.