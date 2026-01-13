Захват Гренландии оказался бесполезен для США

Администрация президента США Дональда Трампа так и не представила достаточных аргументов для аннексии Гренландии. На данный момент Белый дом ищет убедительное объяснение, почему Америка действительно должна контролировать огромную арктическую территорию, пишет Bloomberg.

С одной стороны, нетронутые минеральные богатства Гренландии, в особенности редкоземельные металлы, могут помочь США опередить Китай в гонке технологий. С другой, как отмечает издание, Белый дом настаивает, что благодаря таянию льдов арктический регион станет судоходным, что расширит присутствие России и Китая у берегов Гренландии.

Однако Гренландия может оказаться полностью бесполезной для США, когда речь действительно зайдет о «национальной безопасности». Бывшие американские военные и дипломатические чиновники считают, что захват острова не только противоречит политике Белого дома, проводившейся десятилетиями, но и подрывает дружественные связи западных альянсов, пишет The Wall Street Journal.

Собеседники издания также напоминают, что США построили самую мощную в мире систему зарубежных военных баз, не владея чужой территорией.

«Нам не нужна ”собственность», чтобы проводить все операции, которые мы хотели бы проводить», — сказал адмирал военно-морского флота в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Данию подозревают в геноциде Власти страны насильно устанавливали гренландским женщинам внутриматочные спирали Мир 10 минут чтения

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса за 2024 год, на который ссылается WSJ, Министерство обороны США управляет более чем 128 иностранными базами, по меньшей мере, в 51 стране. Почти во всех случаях земля предоставлялась американским военным без изменения формы собственности.

К тому же Пентагон, по данным издания, за последние 15 лет перешел от управления своими собственными крупными зарубежными объектами к использованию объектов, принадлежащих союзникам и партнерам. Такой подход получил название «места, а не базы».

Ранее конгрессмен от республиканской партии Рэнди Файн внес в Палату представителей США законопроект «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Законопроект преподносится как противодействующий растущим угрозам национальной безопасности США со стороны Китая и России.

В свою очередь правительство Гренландии заявило, что «ни при каких обстоятельствах не согласится» с желанием президента США Дональда Трампа взять остров под контроль.