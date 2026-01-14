EN
В США подсчитали стоимость Гренландии

2 минуты чтения 18:29

Госсекретарю США Марко Рубио поручили подготовить предложение о полной покупке Гренландии, которая является автономией в составе Королевства Дания, сообщают NBC News.

Для этого в Белом доме была сформирована специальная коллегия, в которую вошли ученые и бывшие американские чиновники. По данным трех источников, знакомых с оценкой расходов, покупка Гренландии может обойтись США примерно в 700 миллиардов долларов.

Высокопоставленный чиновник Белого дома также заявил NBC News, что план покупки Гренландии тем не менее сохраняет «высокий приоритет» для президента США Дональда Трампа. Предполагается, что в ближайшие дни Рубио озвучит предложение американской администрации представителям Гренландии.

В свою очередь Трамп, как пишет Politico, отдает предпочтение другому возможному варианту присоединения Гренландии. Глава Белого дома хочет, и с ним солидарны его помощники, чтобы жители острова сами высказались за присоединение к США во время референдума. Для этого, как уточняет издание, американская администрация не исключает проведение «информационных и дезинформирующих кампаний, направленных на изменение общественного мнения».

Самый большой остров мира хотят присоединить к США
Самый большой остров мира хотят присоединить к США
Здесь живут охотники на тюленей и представители чукотского народа, а между городами нет дорог. Зачем он нужен Трампу?
Мир10 минут чтения

Однако в правительстве Гренландии неоднократно и последовательно заявляли, что «ни при каких обстоятельствах не согласятся» с желанием Трампа взять остров под свой контроль.

При этом не все в США поддерживают стремление действующей администрации к захвату Гренландии. Бывшие американские военные и дипломатические чиновники сказали The Wall Street Journal, что захват острова не только противоречит политике Белого дома, проводившейся десятилетиями, но и подрывает дружественные связи западных альянсов.

В прямом контроле территории острова для «обеспечения национальной безопасности» нет никакой логики, ведь, как отмечают собеседники издания, США построили самую мощную в мире систему зарубежных военных баз, не владея чужой территорией.

