Политика

Жителей Гренландии призвали готовиться к вторжению

2 минуты чтения 23:37 | Обновлено: 23:38

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен рекомендовал жителям острова иметь дома запасы продовольствия как минимум на пять дней после угроз президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

«Военный конфликт маловероятен, но исключать его нельзя. Об этом ясно дала понять другая сторона», — заявил Нильсен.

Он также отметил, что сейчас власти Гренландии формируют рабочую группу, которая будет помогать местным жителям готовиться к сбоям в повседневной жизни на фоне нарастающей угрозы военного вторжения со стороны США.

Тем временем президент Финляндии Александр Стубб пригласил Трампа в финскую сауну. Об этом политик рассказал в интервью The Washington Post, назвав подобный формат переговоров переходом от «гольф-дипломатии» к «сауна-дипломатии».

«Я финн до мозга костей. Могу сказать, что иногда полезно притормозить: сходить в сауну, хорошенько попариться, а после этого найти взаимовыгодное решение», — отметил Стубб.

Самый большой остров мира хотят присоединить к США
Самый большой остров мира хотят присоединить к США
Здесь живут охотники на тюленей и представители чукотского народа, а между городами нет дорог. Зачем он нужен Трампу?
Мир10 минут чтения

Ранее депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен послал к черту Дональда Трампа на фоне его непрекращающихся угроз о захвате Гренландии. А губернатор Калифорнии и влиятельный член демократической партии США Гэвин Ньюсом обрушился с критикой на европейских лидеров, назвав их «жалкими» за отказ бороться с «тиранозавром» Трампом.

Правительство Гренландии неоднократно заявляло, что «ни при каких обстоятельствах не согласится» с желанием Трампа взять остров под свой контроль, а местные жители, много лет занимающиеся рыболовством в открытом море, отмечали, что никогда не видели ни китайских, ни российских военных кораблей, присутствием которых пугает Трамп.

При этом, как писал The Wall Street Journal, Гренландия может оказаться полностью бесполезной для США в военном смысле — Америка построила самую мощную в мире систему зарубежных военных баз, не владея чужой территорией.

