Лидеров Европы назвали «жалкими» за отказ бороться с «тиранозавром» Трампом

Губернатор Калифорнии и влиятельный член демократической партии США Гэвин Ньюсом обрушился с критикой на европейских лидеров, которые, по его мнению, слишком стараются угодить действующему президенту США Дональду Трампу, сообщает Politico.

«Я не могу больше терпеть это соучастие — когда люди просто ложатся и позволяют себя растоптать. Мне стоило принести с собой пачку наколенников для всех мировых лидеров. Раздача корон, нобелевских премий — все это просто жалко. И я надеюсь, что люди понимают, насколько жалко они выглядят на мировой арене», — заявил Ньюсом, общаясь с журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ньюсом сравнил Трампа с тираннозавром, которому необходимо противостоять, иначе «он тебя сожрет». Издание отмечает, что губернатор Калифорнии начал подталкивать европейских лидеров к более жесткой позиции после того, как Трамп пригрозил ввести торговые пошлины в размере 10% против стран Европы, которые объявили об участии в военных учениях в Гренландии.

Как добавляет Politico, Ньюсом, являясь одним из самых заметных критиков Трампа в США, подтвердил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году от Демократической партии.

«Я не даю советов европейцам. Я — американец, который делает то, что проповедует. Так вот, на мой взгляд, борьба намного эффективнее умиротворения, которое ни к чему не приводит», — добавил Ньюсом.

Ранее Трампа послали к черту в Европарламенте на фоне его угроз о захвате Гренландии. Ругательное высказывание с трибуны сделал депутат от Дании Андерс Вистисен.