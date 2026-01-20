EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Лидеров Европы назвали «жалкими» за отказ бороться с «тиранозавром» Трампом

2 минуты чтения 19:53

Губернатор Калифорнии и влиятельный член демократической партии США Гэвин Ньюсом обрушился с критикой на европейских лидеров, которые, по его мнению, слишком стараются угодить действующему президенту США Дональду Трампу, сообщает Politico.

«Я не могу больше терпеть это соучастие — когда люди просто ложатся и позволяют себя растоптать. Мне стоило принести с собой пачку наколенников для всех мировых лидеров. Раздача корон, нобелевских премий — все это просто жалко. И я надеюсь, что люди понимают, насколько жалко они выглядят на мировой арене», — заявил Ньюсом, общаясь с журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ньюсом сравнил Трампа с тираннозавром, которому необходимо противостоять, иначе «он тебя сожрет». Издание отмечает, что губернатор Калифорнии начал подталкивать европейских лидеров к более жесткой позиции после того, как Трамп пригрозил ввести торговые пошлины в размере 10% против стран Европы, которые объявили об участии в военных учениях в Гренландии.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Как добавляет Politico, Ньюсом, являясь одним из самых заметных критиков Трампа в США, подтвердил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году от Демократической партии.

«Я не даю советов европейцам. Я — американец, который делает то, что проповедует. Так вот, на мой взгляд, борьба намного эффективнее умиротворения, которое ни к чему не приводит», — добавил Ньюсом.

Ранее Трампа послали к черту в Европарламенте на фоне его угроз о захвате Гренландии. Ругательное высказывание с трибуны сделал депутат от Дании Андерс Вистисен.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть