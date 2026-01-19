EN
Интернет и мемы

Власти потратят миллиарды для более эффективной блокировки VPN

09:57 | Обновлено: 10:01

Роскомнадзор планирует усилить систему фильтрации интернет-трафика, добавив в нее инструменты машинного обучения. С их помощью ведомство рассчитывает быстрее находить запрещенные сайты, их «зеркала» и сервисы для обхода блокировок. На внедрение таких технологий планируется направить 2,27 миллиарда рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на план цифровизации Роскомнадзора.

Мы живем в горах в Армении и очень довольны
Мы живем в горах в Армении и очень довольны
Переехали из столицы в Дилижан, а теперь планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Документ уже направлен в профильную правительственную комиссию. Согласно нему, новые инструменты будут работать на базе уже действующих технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов связи в рамках закона о «суверенном интернете». Эти системы позволяют анализировать проходящий через сети операторов интернет-трафик и блокировать доступ к сайтам, которые власти считают запрещенными. Роскомнадзор самостоятельно устанавливает и обслуживает ТСПУ у операторов связи.

По данным ведомства, с помощью этих средств в России уже заблокировано более миллиона интернет-ресурсов. В среднем ежедневно ограничения вводятся в отношении нескольких тысяч новых доменов и сетевых адресов.

Эксперты считают, что использование искусственного интеллекта может сделать блокировки более гибкими и масштабными. Алгоритмы способны выявлять копии сайтов, которые создаются под новыми адресами, а также находить запрещенный контент не только по доменам и IP, но и по содержанию страниц — текстам, формулировкам и другим признакам. Это может затруднить обход блокировок за счет простого переноса сайтов на новые адреса.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

Отдельное внимание планируется уделить VPN-сервисам. Распространение шифрования делает традиционные методы анализа трафика менее эффективными, и алгоритмы машинного анализа позволяют точнее определять зашифрованный трафик и способы обхода ограничений. Кроме того, такие технологии могут применяться для классификации интернет-сервисов и выявления ресурсов, запрещенных в России.

В самом Роскомнадзоре отказались подробно комментировать проект. Как пишет  Forbes, ранее ведомство заявило, что уже использует нейросетевые технологии для мониторинга текстовой, аудио- и визуальной информации в интернете. По утверждению представителей службы, автоматизация позволила сократить время обнаружения запрещенного контента, однако эффективность подобных систем зависит от объема данных для их обучения и остается ограниченной в отдельных направлениях.


