Скончался легендарный итальянский модельер Валентино Гаравани

Основателю модного дома Valentino Валентино Гаравани было 93 года. Его похороны пройдут в столице Италии, Риме, 23 января, сообщает Corriere della Sera.

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в городе Вогера, на севере Италии. Первые профессиональные шаги в мире моды он сделал в Париже, где обучался и работал в ателье Жана Десса и Ги Лароша, получив классическое французское образование в области высокой моды.

В конце 1950-х годов Валентино вернулся в Италию и открыл собственный дом моды в Риме. Переломным моментом в его карьере стал показ коллекции в 1962 году во флорентийском дворце Питти, после которого дизайнер получил международное признание.

Как отмечает издание Blueprint, основатель итальянского дома Valentino за 66 лет существования стал одним из главных брендов в истории моды и превратился в империю.

«Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми», — говорил Гаравани.

Это и стало основной его бренда, в котором ирония и радость жизни, пишет издание, всегда гармонично уживались с серьезными техниками кроя и работой со сложными тканями в общем стремлении сделать женщин (и мужчин) самыми красивыми.

Например, Валентино Гаравани первым среди модельеров предложил мужчинам носить кутюр. Подобная смелость в выборе и решениях сопутствовала основателю дома Valentino на протяжении всей жизни: от переезда в Париж в 17 лет до открытия в Риме собственного бренда.

Эпоха Гаравани — это эпоха красного цвета, который стал визитной карточкой Valentino. Главные платья, созданные дизайнером, создавались в цвете Valentino Red. Однако несмотря на подобную любовь к красному цвету, для личного гардероба Гаравани предпочитал вещи бежевого цвета.