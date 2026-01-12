EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

За выселение Долиной из квартиры взялись приставы

2 минуты чтения 13:43 | Обновлено: 13:48

Певицу Ларису Долину готовятся выселять из квартиры в Хамовниках с помощью судебных приставов, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката новой владелицы жилья Полины Лурье Светлану Свириденко. 

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

По словам юристки, певица так и не передала ключи от квартиры, а все предусмотренные законом сроки на это уже истекли. В связи с этим собственники обратились к судебным приставам. И они уже начали исполнительное производство.

Представитель Долиной ранее заявил телеграм-каналу Mash, что артистка уехала в отпуск до 20 января, а все вопросы будут решаться после ее возвращения. Однако после появления сообщений о вмешательстве судебных приставов он уточнил, что Долина готова освободить квартиру добровольно.

Ранее 9 января стало известно, что народная артистка Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках. Это произошло спустя полтора года судебных разбирательств, которые завершились в пользу покупательницы Полины Лурье. Тем не менее ключи от квартиры законной владелице переданы не были. Передача ключей изначально была запланирована на вторую половину 9 января, но этого не произошло. Позже СМИ сообщили, что народная артистка вместе с дочкой и внучкой улетела отдыхать в ОАЭ.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

В понедельник 12 января также стало известно, что Долина может быть вовлечена еще в один конфликт, связанный с недвижимостью. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, в природоохранную прокуратуру поступило обращение с требованием проверить законность обустройства искусственного пруда на участке в Подмосковье, который связывают с певицей. 

Заявителем стал саратовский предприниматель Глеб Рыськов. Он утверждает, что на участке был выкопан искусственный водоем площадью около 230 квадратных метров. Работы якобы проводились с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы безымянного ручья на севере Подмосковья. Рыськов считает, что такие действия противоречат требованиям Водного кодекса и привели к уничтожению почвенного слоя. Кроме того, по его версии, участок был сформирован в пределах береговой полосы, которая не может находиться в частной собственности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом