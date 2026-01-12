За выселение Долиной из квартиры взялись приставы

Певицу Ларису Долину готовятся выселять из квартиры в Хамовниках с помощью судебных приставов, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката новой владелицы жилья Полины Лурье Светлану Свириденко.

По словам юристки, певица так и не передала ключи от квартиры, а все предусмотренные законом сроки на это уже истекли. В связи с этим собственники обратились к судебным приставам. И они уже начали исполнительное производство.

Представитель Долиной ранее заявил телеграм-каналу Mash, что артистка уехала в отпуск до 20 января, а все вопросы будут решаться после ее возвращения. Однако после появления сообщений о вмешательстве судебных приставов он уточнил, что Долина готова освободить квартиру добровольно.

Ранее 9 января стало известно, что народная артистка Лариса Долина съехала из квартиры в Хамовниках. Это произошло спустя полтора года судебных разбирательств, которые завершились в пользу покупательницы Полины Лурье. Тем не менее ключи от квартиры законной владелице переданы не были. Передача ключей изначально была запланирована на вторую половину 9 января, но этого не произошло. Позже СМИ сообщили, что народная артистка вместе с дочкой и внучкой улетела отдыхать в ОАЭ.

В понедельник 12 января также стало известно, что Долина может быть вовлечена еще в один конфликт, связанный с недвижимостью. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, в природоохранную прокуратуру поступило обращение с требованием проверить законность обустройства искусственного пруда на участке в Подмосковье, который связывают с певицей.

Заявителем стал саратовский предприниматель Глеб Рыськов. Он утверждает, что на участке был выкопан искусственный водоем площадью около 230 квадратных метров. Работы якобы проводились с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы безымянного ручья на севере Подмосковья. Рыськов считает, что такие действия противоречат требованиям Водного кодекса и привели к уничтожению почвенного слоя. Кроме того, по его версии, участок был сформирован в пределах береговой полосы, которая не может находиться в частной собственности.