Мир

Десятки младенцев отравились неизвестным веществом в детском саду Иерусалима

2 минуты чтения 17:37

Более 50 младенцев пострадали от отравления неизвестным веществом в одном из детских садов Иерусалима, пишут The Jerusalem Post и Jewish News со ссылкой на местные организации и представителей властей. Двое из них скончались.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Изначально рассматривалась версия об отравлении угарным газом, который мог образоваться в результате работы системы отопления заведения. Однако прибывший на место инцидента инспектор Министерства по охране окружающей среды заявил журналистам, что утечки газа власти не обнаружили.

Сейчас наиболее вероятной причиной случившегося считается отравление неизвестным веществом, попавшим в продукты питания. Jewish News отмечает, что детский сад был организован в нескольких соседних квартирах. По данным израильского министерства образования, у него не было лицензии, администрация никогда не обращалась за ее получением.

Дети в детском саду содержались в ненадлежащих условиях, отмечают журналисты. Например, в его ванной комнате был размещен один из матрасов для сна, он находился рядом с унитазом.

Экстренные службы получили вызов вместе с сообщением о наличии нескольких младенцев и детей младшего возраста без сознания, не менее 25 из них оказались в больнице. Два ребенка находились в критическом состоянии и врачам не удалось их спасти. Один из этих детей пришел в детский сад в первый раз.

Полиция отчиталась о задержании трех сиделок, они будут допрошены для выяснения причины инцидента. В публикациях отмечается, что детский сад был перегружен — колясками была заставлена даже кухня, а дети находились в том числе в чуланах.

На время расследования власти попросили местных жителей покинуть помещение и освободить дорогу около здания — медики рассказали журналистам, что для транспортировки детей им пришлось несколько раз задействовать экстренные протоколы.

