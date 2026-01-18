EN
Певицу из Румынии вынудили извиняться за фразу на русском во время конкурса в Молдове

2 минуты чтения 16:14

Румынская певица Паула Селинг произнесла фразу на русском языке во время отбора участника конкурса «Евровидение» от Молдовы и была вынуждена извиняться за это, сообщает местное СМИ Radio Moldova.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир

Селинг принимала участие в конкурсе в качестве члена жюри. Во время трансляции певица произнесла фразу: «Молодец, Молдова». После этого она столкнулась с критикой в соцсетях, в том числе и от бывшего главы пресс-службы правительства страны Даниеля Водэ.

Водэ в своем аккаунте в соцсети Facebook раскритиковал Селинг и заявил, что зрителям в Молдове не нужен русский язык, чтобы понять речь на румынском, поскольку этот язык является государственным в стране.

Певица опубликовала видео, в котором признала, что совершила ошибку. Она отметила, что не знала о возможном негативном восприятии слова «молодец» и не вкладывала в его использование никакого политического подтекста, пишут журналисты. Селинг рассказала, что пыталась поблагодарить публику и организаторов шоу, выбранный способ казался ей «милым».

Артистка попросила прощения у всех, кого могла обидеть сказанная на русском фраза, однако в ее соцсетях и аккаунте Водэ выражают также и поддержку самой певице. Так, комментаторы попросили Водэ не заниматься излишней политизацией и призвали его бороться за чистоту языка другими способами.

Также пользователи соцсетей отметили, что иностранцы часто используют русизмы в разговоре с жителями Молдовы и считают это способом проявить свое дружелюбие.

Однако часть жителей Молдовы осталась недовольна и текстом извинений Селинг — они раскритиковали ее за использование фразы «местный язык». Стиль опубликованного ей текста, по мнению комментаторов, похож на используемый чат-ботом ChatGPT.

