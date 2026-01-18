СМИ рассказали о проникающих в Европу «пропутинских монахинях-шпионках»

Монахини из связанного с российским ГРУ беларусского Свято-Елисаветинского женского монастыря используют программы сотрудничества с шведскими церквями, чтобы собирать средства в Европе. А РПЦ, возможно, занимается в этой стране шпионажем в пользу России. Об этом пишет The Telegraph.

Церковь Швеции опубликовала пресс-релиз, в котором обвинила монахинь из Беларуси в обмане — они утверждали, что вырученные от продажи изделий ручной работы средства идут на благотворительность. В реальности деньги могут использоваться для поддержки российского вторжения в Украину.

Глава прихода Тебю Майкл Ойермо разрешил монахиням продавать изделия из дерева, вязанные вещи и носки в своем приходе. Он отметил, что знает о тесной связи между властями Беларуси и России, считая при этом, что его церковь должна сохранять контакт с христианами в недемократических странах.

«Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда приезжали священники из ГДР. Если приезжали трое, двое были настоящими, а один — шпионом Штази (министерство государственной безопасности, спецслужба ГДР — прим. «Холода»)», — прокомментировал свою позицию Ойермо.

Однако прибывшие к нему беларусские монахини получили прозвище «Z-монахини» из-за поддержки российского вторжения в Украину, они демонстрируют символику агрессии Кремля и фотографируются с ней, отмечают журналисты. Духовник монастыря Андрей Лемешонок называет их «боевым подразделением».

Ойермо отрицает, что эти монахини могли заниматься шпионской деятельностью. Однако он согласился с тем, что их приезд может использоваться российской пропагандой в качестве аргумента, подтверждающего тезис о том, что обычные люди в странах НАТО поддерживают Россию. Чиновник не считает, что покупающие изделия у монахинь из Беларуси шведы косвенно профинансировали вторжение в Украину.

Глава подразделения по планированию действий в кризисных ситуациях при Шведской церкви Кристина Смит рассказала, что действия РПЦ включают в себя и попытки получить разрешение на использование зданий вблизи военных объектов.

Она отметила, что учет этого фактора может оказаться сложным для Швеции, поскольку страна привыкла без колебаний предоставлять помощь другим христианским конфессиям. РПЦ уже удалось получить разрешение на строительство одного здания вблизи критической инфраструктуры — церкви рядом с аэропортом Стокгольм-Вестерос.

Этот объект, как отмечают журналисты, может использоваться в качестве резервного в кризисной ситуации, например, во время войны. Шведские спецслужбы считают, что церковь уже используется для шпионажа, а выдавший разрешение на строительство городской совет Вестероса собирается отозвать его.

Посольство России отвергает обвинение в использовании церкви в шпионских целях. Свято-Елисаветинский женский монастырь в заявлении для шведских СМИ заявил о своей помощи нуждающимся и уязвимым группам населения и опроверг поддержку российского вторжения в Украину.