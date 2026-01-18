EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Латвия заявила о разработке планов из-за риска нападения России

2 минуты чтения 12:38

Евросоюз уже находится «в состоянии войны» с Россией, поэтому финансовым системам необходимо подготовиться к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Центрального банка Латвии (Latvijas Banka) Мартиньш Казакс.

По его словам, несмотря на то, что конфликт не развивается физически, на территории еврозоны «постоянно» происходят кибератаки, саботаж подводных кабелей в Балтийском море и нарушения датского воздушного пространства предполагаемыми российскими дронами. 

«Наивно полагать, что мы не находимся в состоянии войны с Россией. Мы должны быть устойчивыми, чтобы справиться с этим», — сказал глава Центрального банка Латвии.

НАТО за последние годы существенно усилило свое военное присутствие в Латвии. По словам Казака, в течение последних четырех-шести лет Центральный банк Латвии работал над «различными вопросами планирования на случай непредвиденных обстоятельств». В их числе были не только наводнения и риски, связанные с изменением климата, но и разработка сценариев, связанных с «риском нападения России».

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Казакс утверждает, что если страна еврозоны столкнется с военным конфликтом на своей территории, это может привести к «проблемам финансовой стабильности», сбоям в банковской системе и опасениям по поводу устойчивости долговых обязательств.

«Могут возникнуть колебания спредов. Однако в наших силах снизить вероятность прямого конфликта с Россией», — сказал глава Центрального банка Латвии.

Казакс добавил, что для этого важно поддерживать Киев таким образом, чтобы Москва «не победила в Украине». Также, по его словам, необходимо укреплять европейские вооруженные силы, чтобы создать у России убеждение, что «любая агрессия сопряжена с высокими рисками, поэтому ей даже не стоит рассматривать этот сценарий».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве