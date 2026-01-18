Латвия заявила о разработке планов из-за риска нападения России

Евросоюз уже находится «в состоянии войны» с Россией, поэтому финансовым системам необходимо подготовиться к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Центрального банка Латвии (Latvijas Banka) Мартиньш Казакс.

По его словам, несмотря на то, что конфликт не развивается физически, на территории еврозоны «постоянно» происходят кибератаки, саботаж подводных кабелей в Балтийском море и нарушения датского воздушного пространства предполагаемыми российскими дронами.

«Наивно полагать, что мы не находимся в состоянии войны с Россией. Мы должны быть устойчивыми, чтобы справиться с этим», — сказал глава Центрального банка Латвии.

НАТО за последние годы существенно усилило свое военное присутствие в Латвии. По словам Казака, в течение последних четырех-шести лет Центральный банк Латвии работал над «различными вопросами планирования на случай непредвиденных обстоятельств». В их числе были не только наводнения и риски, связанные с изменением климата, но и разработка сценариев, связанных с «риском нападения России».

Казакс утверждает, что если страна еврозоны столкнется с военным конфликтом на своей территории, это может привести к «проблемам финансовой стабильности», сбоям в банковской системе и опасениям по поводу устойчивости долговых обязательств.

«Могут возникнуть колебания спредов. Однако в наших силах снизить вероятность прямого конфликта с Россией», — сказал глава Центрального банка Латвии.

Казакс добавил, что для этого важно поддерживать Киев таким образом, чтобы Москва «не победила в Украине». Также, по его словам, необходимо укреплять европейские вооруженные силы, чтобы создать у России убеждение, что «любая агрессия сопряжена с высокими рисками, поэтому ей даже не стоит рассматривать этот сценарий».