EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Бактерии кишечника слона улучшили вкус одного из самых дорогих кофе в мире

2 минуты чтения 15:03

Мягкий шоколадный вкус одного из самых дорогих кофе в мире формируется благодаря бактериям в кишечнике слонов, которые поедают кофейные зерна. К такому выводу пришла группа ученых из Института науки Токио (Science Tokyo) в Японии.

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Ежедневно его потребляют в количестве сотен миллионов чашек. Пищевая промышленность разработала множество способов обработки кофейных зерен, чтобы придать ему уникальный вкус. Однако самым интересным процессом все же остается прохождение кофейных зерен через пищеварительные тракты животных. 

К примеру, кофе Black Ivory (BIC) производится в одном из заповедников слонов в Таиланде, где животных кормят кофейными ягодами сорта арабика. Зерна, собранные из их экскрементов, затем обрабатываются и готовятся для употребления. 

Ученые под руководством доцента Такудзи Ямады и научного сотрудника Школы наук о жизни Нодоки Чибы решили изучить биохимические процессы, которые придают BIC его уникальный вкус с минимальной горечью, что отличает его от традиционного кофе.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

В ходе исследования они изучили свежий помет слонов, производящих BIC, а также слонов из контрольной группы, которые живут в том же заповеднике. Единственное отличие в их рационе было в том, что слонов, производящих BIC, дополнительно подкармливали бананами, рисовыми отрубями и цельными кофейными ягодами. Это позволило ученым сравнить состав микробов в их фекалиях и понять, связано ли это с новым перекусом.

Ученые обнаружили, что экскременты слонов, производящих BIC, были необычайно богаты ферментами, расщепляющими пектин. Анализ 16S рибосомальной РНК показал, что у этой группы животных был более разнообразный микробиом кишечника с обилием Acinetobacter и других видов, расщепляющих пектин.

Именно термическое разложение пектина во время обжарки придает кофе горький вкус. Новое исследование показало, что бактерии слонов снижают содержание пектина в BIC и влияет на его более мягкий, шоколадный и менее горький вкус.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве