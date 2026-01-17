Украинцы рассказали об отношении к идее о референдуме по мирному соглашению

Большинство украинцев поддерживают идею властей о проведении референдума перед заключением соглашения с Россией, которое завершит войну между двумя странами. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

При этом 69% опрошенных считают, что идущие между Россией, США, странами ЕС и Украиной переговоры о заключении такого соглашения не приведут к установлению мира. Также украинцы выразили скепсис по поводу идеи разрешить онлайн-голосование на референдуме.

Негативно к идее онлайн-голосования отнеслись 60% опрошенных, после добавления в вопрос информации о вероятных фальсификациях при переносе голосования в интернет их доля увеличилась до 71%.

Идею о передаче контроля над всей территорией Донбасса России ради заключения мирного соглашения в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны США и Евросоюза поддержали 39%. Против высказались 54% респондентов.

Большинство украинцев ожидают повторного нападения России даже после предоставления гарантий безопасности и «замораживания» конфликта по линии соприкосновения — этот вариант выбрали 57% опрошенных. Не верят в новое обострение лишь 11% респондентов.

При этом значительная доля украинцев считает, что европейские союзники Киева выполнят взятые на себя обязательства в отношении Украины при новом российском нападении — так ответили 59% принявших участие в исследовании. Доверие к США оказалось значительно ниже — в выполнении гарантий Вашингтоном уверены лишь 39% украинцев.

Опрос проводился 9-14 января среди украинцев, живущих на подконтрольных Киеву территориях страны, при этом среди респондетов были украинцы, покинувшие территории, перешедшие под контроль России. Исследователи не общались с гражданами Украины, которые покинули страну после начала российского полномасштабного вторжения. Всего в исследовании принял участие 601 человек.