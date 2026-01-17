EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Украинцы рассказали об отношении к идее о референдуме по мирному соглашению

2 минуты чтения 20:44 | Обновлено: 20:46

Большинство украинцев поддерживают идею властей о проведении референдума перед заключением соглашения с Россией, которое завершит войну между двумя странами. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

При этом 69% опрошенных считают, что идущие между Россией, США, странами ЕС и Украиной переговоры о заключении такого соглашения не приведут к установлению мира. Также украинцы выразили скепсис по поводу идеи разрешить онлайн-голосование на референдуме.

Негативно к идее онлайн-голосования отнеслись 60% опрошенных, после добавления в вопрос информации о вероятных фальсификациях при переносе голосования в интернет их доля увеличилась до 71%.

Идею о передаче контроля над всей территорией Донбасса России ради заключения мирного соглашения в обмен на предоставление гарантий безопасности со стороны США и Евросоюза поддержали 39%. Против высказались 54% респондентов.

Большинство украинцев ожидают повторного нападения России даже после предоставления гарантий безопасности и «замораживания» конфликта по линии соприкосновения — этот вариант выбрали 57% опрошенных. Не верят в новое обострение лишь 11% респондентов.

При этом значительная доля украинцев считает, что европейские союзники Киева выполнят взятые на себя обязательства в отношении Украины при новом российском нападении — так ответили 59% принявших участие в исследовании. Доверие к США оказалось значительно ниже — в выполнении гарантий Вашингтоном уверены лишь 39% украинцев.

Опрос проводился 9-14 января среди украинцев, живущих на подконтрольных Киеву территориях страны, при этом среди респондетов были украинцы, покинувшие территории, перешедшие под контроль России. Исследователи не общались с гражданами Украины, которые покинули страну после начала российского полномасштабного вторжения. Всего в исследовании принял участие 601 человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве