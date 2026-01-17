EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Италия арестовала вышедший из российского порта корабль

2 минуты чтения 21:50

Власти Италии отчитались об аресте, наложенном на корабль, который прибыл в Черное море из российских территориальных вод. На его борту обнаружено 33 тысячи тонн черных металлов, пишет Финансовая гвардия Италии.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Совместная проверка, проведенная сотрудниками Финансовой гвардии и таможни портового города Бриндизи выявила фальсификацию в бортовой документации. Внесенные экипажем изменения касались мест остановок и операций по погрузке на борт.

Анализ судовых документов и сведений из системы навигации ECDIS показал, что корабль посещал российский порт Новороссийск и осуществлял в нем запрещенные законодательством ЕС операции. При этом команда судна деактивировала GPS-транспондер, чтобы избежать обнаружения по данным геолокации и затрудить проверки.

Итальянские силовики конфисковали груз и арестовали корабль, а импортер, владелец судна и несколько членов экипажа оказались под следствием по обвинению в нарушении санкционного режима Евросоюза, отмечается в заявлении.

Пресс-релиз Финансовой гвардии опубликован 17 января, в нем не содержится точной даты ареста судна и его названия, отмечается лишь, что корабль был задержан вблизи порта Бриндизи и ходил под флагом одной из стран Океании.

РБК со ссылкой на данные системы Marinetraffic сообщает, что судно называется HIZIR REIS, оно ходит под флагом Тувалу. Корабль предназначен для перевозки насыпных грузов (например, угля или зерна) и вышел из порта Новороссийска.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что власти ФРГ не пропустили в территориальные воды Германии российский «корабль-призрак» Tavian. Этот нефтяной танкер заподозрили в хождении под ложным флагом и подделке идентификационного номера. После получения предупреждений корабль был вынужден покинуть Балтийское море.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве