Италия арестовала вышедший из российского порта корабль

Власти Италии отчитались об аресте, наложенном на корабль, который прибыл в Черное море из российских территориальных вод. На его борту обнаружено 33 тысячи тонн черных металлов, пишет Финансовая гвардия Италии.

Совместная проверка, проведенная сотрудниками Финансовой гвардии и таможни портового города Бриндизи выявила фальсификацию в бортовой документации. Внесенные экипажем изменения касались мест остановок и операций по погрузке на борт.

Анализ судовых документов и сведений из системы навигации ECDIS показал, что корабль посещал российский порт Новороссийск и осуществлял в нем запрещенные законодательством ЕС операции. При этом команда судна деактивировала GPS-транспондер, чтобы избежать обнаружения по данным геолокации и затрудить проверки.

Итальянские силовики конфисковали груз и арестовали корабль, а импортер, владелец судна и несколько членов экипажа оказались под следствием по обвинению в нарушении санкционного режима Евросоюза, отмечается в заявлении.

Пресс-релиз Финансовой гвардии опубликован 17 января, в нем не содержится точной даты ареста судна и его названия, отмечается лишь, что корабль был задержан вблизи порта Бриндизи и ходил под флагом одной из стран Океании.

РБК со ссылкой на данные системы Marinetraffic сообщает, что судно называется HIZIR REIS, оно ходит под флагом Тувалу. Корабль предназначен для перевозки насыпных грузов (например, угля или зерна) и вышел из порта Новороссийска.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что власти ФРГ не пропустили в территориальные воды Германии российский «корабль-призрак» Tavian. Этот нефтяной танкер заподозрили в хождении под ложным флагом и подделке идентификационного номера. После получения предупреждений корабль был вынужден покинуть Балтийское море.