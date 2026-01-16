Люди вынудили комаров чаще питаться человеческой кровью

Вырубка лесов и освоение природных территорий вынудили комаров активнее охотиться на людей. К такому выводу пришли ученые из Бразилии. Результаты их работы публикует Naked Science.

Исследование посвящено тропическим комарам, которые играют важную роль в экосистемах, но одновременно являются переносчиками опасных заболеваний, таких как лихорадка денге, вирусы Зика и чикунгуньи. Ученые попытались выяснить, как изменения природной среды влияют на предпочтения комаров по донорам крови и какие риски это создает для человека. Научная статья опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Работа проводилась на двух охраняемых природных территориях в штате Рио-де-Жанейро, расположенных в зоне Атлантического леса. В течение года ученые отлавливали комаров в вечернее и ночное время с помощью световых ловушек. Их устанавливали как на опушках и в восстановленных участках леса, так и в более удаленных субтропических зонах.

Всего ученые собрали почти 2000 особей комаров, относящихся к десяткам разных видов. После этого насекомых идентифицировали под микроскопом, а у самок, уже питавшихся кровью, отобрали образцы для анализа. С помощью метода полимеразной цепной реакции исследователи смогли определить, какому виду принадлежала кровь, находившаяся в организме комаров.

Из 24 образцов, где идентификация оказалась успешной, в 18 случаях источником крови был человек. Таким образом, около 75% проанализированных кровяных рационов имели антропогенное происхождение, говорится в научной работе. Примечательно, что такая картина наблюдалась даже в относительно сохранных лесных районах с высоким биоразнообразием.

Авторы исследования связывают это с сокращением площади лесов и снижением численности диких животных. По их мнению, лишившись привычных источников пищи, комары все чаще переключаются на самый доступный вариант — людей, которые активно осваивают природные территории. Ученые отмечают, что такая перестройка экосистем может привести к росту эпидемиологических рисков и повышению вероятности распространения инфекций среди населения.

В прошлом году комары были впервые обнаружены в Исландии, которая из-за холодного климата долгое время оставалась свободной от этих насекомых. Теперь из-за глобального потепления комары начали постепенно расширять ареал обитания.