Названа дата выхода посмертного альбома Паши Техника

Последний музыкальный релиз рэпера Паши Техника состоится в конце января. Альбом написан в соавторстве с музыкантом Studmire, о чем тот сообщил в своем телеграм-канале.

«Полтора года назад, летом 2024‑го, случилось то, что изменило мой творческий путь: мне написал Паша Техник и мы одним махом записали два альбома», — рассказал Studmire.

Первым альбомом оказался «Только Сегодня (Завтра)», который опубликовали в октябре 2024‑го, а сейчас готовят к перевыпуску. Продолжение их совместной работы и, таким образом, посмертный альбом Паши Техника представят 30 января.

«Мы не успели дать ему имя, но я назвал его «Давай Завтра? (Сегодня!)» — как диалог, который мы так и не закончили», — отметил артист.

Музыкальный релиз будет состоять из 17 треков в жанрах electro, breakbeat, techno. Также в него войдут ранее неопубликованные разговоры Техника по видеосвязи.

По итогам 2025 года Паша Техник стал самой популярной персоной в русской Википедии. Он обошел Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, набрав 3,77 миллиона просмотров.

Рэпер скончался на 41-м году жизни. С конца марта 2025 года Паша Техник лежал в больнице в Таиланде. Он пережил клиническую смерть, но врачам удалось его реанимировать. Позже артиста ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако у рэпера «началось кровоизлияние» и его показатели стремительно ухудшились. Из заключения врачей в свидетельстве о смерти говорится, что причиной смерти стала легочная инфекция.

Прощание с Пашей Техником прошло 11 апреля 2025 года у храма Петра и Павла в Лефортово. Еще до начала церемонии отпевания очередь из поклонников артиста растянулась почти на километр.