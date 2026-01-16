EN
Общество

Названа дата выхода посмертного альбома Паши Техника

2 минуты чтения 19:38

Последний музыкальный релиз рэпера Паши Техника состоится в конце января. Альбом написан в соавторстве с музыкантом Studmire, о чем тот сообщил в своем телеграм-канале.

«Полтора года назад, летом 2024‑го, случилось то, что изменило мой творческий путь: мне написал Паша Техник и мы одним махом записали два альбома», — рассказал Studmire.

Первым альбомом оказался «Только Сегодня (Завтра)», который опубликовали в октябре 2024‑го, а сейчас готовят к перевыпуску. Продолжение их совместной работы и, таким образом, посмертный альбом Паши Техника представят 30 января.

«Мы не успели дать ему имя, но я назвал его «Давай Завтра? (Сегодня!)» — как диалог, который мы так и не закончили», — отметил артист.

Музыкальный релиз будет состоять из 17 треков в жанрах electro, breakbeat, techno. Также в него войдут ранее неопубликованные разговоры Техника по видеосвязи.

Легенда андеграунда и человек-мем
Легенда андеграунда и человек-мем
Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»?
Интернет и мемы16 минут чтения

По итогам 2025 года Паша Техник стал самой популярной персоной в русской Википедии. Он обошел Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, набрав 3,77 миллиона просмотров. 

Рэпер скончался на 41-м году жизни. С конца марта 2025 года Паша Техник лежал в больнице в Таиланде. Он пережил клиническую смерть, но врачам удалось его реанимировать. Позже артиста ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако у рэпера «началось кровоизлияние» и его показатели стремительно ухудшились. Из заключения врачей в свидетельстве о смерти говорится, что причиной смерти стала легочная инфекция.

Прощание с Пашей Техником прошло 11 апреля 2025 года у храма Петра и Павла в Лефортово. Еще до начала церемонии отпевания очередь из поклонников артиста растянулась почти на километр.

Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
