Общество

Паша Техник обошел Путина по популярности в российской Википедии

2 минуты чтения 01:12 10 января

Рэпер Паша Техник по итогам 2025 года стал самой популярной персоной. Его страница в Википедии набрала 3,77 миллиона просмотров. Это больше чем у Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные годового рейтинга страниц цифровой энциклопедии.

Вторым самым популярным человеком в российской Википедии стал Путин. Его страница за минувший год набрала 3,71 миллиона просмотров. Следом идет телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян. Пользователи российской Википедии искали информацию о нем 3,43 миллиона раз. 

За ним идет Трамп, русскоязычная страница которого за 2025 год собрала 3,33 миллиона просмотров. Немногим меньше интересовались главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной — ее страницу на Википедии смотрели 3,14 миллиона раз.

Легенда андеграунда и человек-мем
Легенда андеграунда и человек-мем
Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»?
Интернет и мемы16 минут чтения

В списке самых популярных персон Мизулина соседствует с серийным убийцем и насильником Андреем Чикатило. Пользователи российской Википедии искали информацию о нем 2,79 миллиона раз. В десятку популярных персон за минувший год также входят хоккеист Александр Овечкин, российская актриса Евгения Добровольская, русский поэт Александр Пушкин, а список замыкает серийный убийца Сергей Головкин.

Шестерых из десяти самых популярных персон на российской Википедии в 2025 году уже нет в живых. 40-летний Паша Техник скончался 4 апреля в больнице в Таиланде. Он пережил клиническую смерть, но врачи смогли его реанимировать. Однако вскоре музыкант умер от легочной инфекции.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. Ведущий пропагандистских телепередач находился в коме с начала января 2025 года. Тогда Симоньян писала, что причиной резкого ухудшения состояния ее мужа стало больное сердце.

